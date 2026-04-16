16 Aprel 2026
AZ

Turan Bayramov: “Yol verdiyim səhv qızıl medala mane oldu” – İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO

Cüdo
Xəbərlər
16 Aprel 2026 19:53
123
Azərbaycan cüdoçusu Turan Bayramov (66 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında qazandığı uğuru şərh edib.

İdman.Biz-in Gürcüstana ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, cüdoçu jurnalistlərə açıqlamasında bu nəticəni özü üçün çox uğurlu hesab etdiyini vurğulayıb. Bayramov qitə birinciliyi üçün heyətə daxil edilməsinin qəfil baş verdiyini qeyd edib: “Əslində mənim milliyə dəvətim son anda reallaşdı. Komanda yoldaşım Ruslan Paşayev zədələndiyi üçün heyətə cəlb olundum”.

Gürcüstanın onun üçün hər zaman uğurlu məkan olduğunu deyən Turan Bayramov daha əvvəl burada keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirində də bürünc medal qazandığını xatırladıb. O, daha yüksək nəticə göstərmək potensialının olduğunu da gizlətməyib: “Bu dəfə birinci yeri tuta bilərdim, lakin yol verdiyim səhv qızıl medal qazanmağıma mane oldu”.

Xatırladaq ki, Turan Bayramov üçüncü yer uğrunda keçirilən gərgin görüşdə Rusiya təmsilçisi Abdullah Parçiyevə qalib gələrək Avropa çempionatının mükafatçısı olub.

Vüqar Vüqarlı
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əhməd Yusifovdan iddialı açıqlama: “Hədəfim bu medalı qızıla çevirməkdir” - İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO
19:12
Cüdo

Əhməd Yusifovdan iddialı açıqlama: “Hədəfim bu medalı qızıla çevirməkdir” - İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu Tbilisidə qazandığı bürünc mükafatı şərh edib
Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Avropa Cüdo Birliyi: “Tbilisidə Kotsoyev-Sulamanidze rəqabəti davam edir”
13:15
Cüdo

Avropa Cüdo Birliyi: “Tbilisidə Kotsoyev-Sulamanidze rəqabəti davam edir”

Azərbaycanın olimpiya çempionu Avropa qızılını geri qaytarmaq istəyir
“Bu təyinatı yolumun davamı kimi qiymətləndirirəm” - Səid Mollainin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:42
Cüdo

“Bu təyinatı yolumun davamı kimi qiymətləndirirəm” - Səid Mollainin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Tokio Olimpiadasının gümüş mükafatçısı hazırda Almaniyada yaşayır
Yeniyetmə cüdoçulararasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb
15 Aprel 22:50
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçulararasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb - FOTO

Bu yarışlar idmançıların reytinq cədvəlinin formalaşmasına önəmli rol oynayacaq
Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri bəlli olub
15 Aprel 19:04
Cüdo

Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri bəlli olub

Azərbaycan qitə birinciliyində 11 çəki dərəcəsində 15 cüdoçu ilə təmsil olunacaq

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub