“Bu təyinatı yolumun davamı kimi qiymətləndirirəm” - Səid Mollainin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan millisinin sabiq cüdoçusu Səid Mollai karyerasında yeni səhifə açır.
O, Beynəlxalq Korlar İdmanı Federasiyasının (IBSA) cüdo üzrə komitəsinin sədri təyin olunub və artıq yeni vəzifəsində özünü göstərməyə başlayıb.
Mollai İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib ki, onun para-cüdo ilə əlaqəsi uzun illərə dayanır.
“Mən artıq Almaniyanın IBSA komandası ilə çalışmışam, lakin bu, daimi iş olmayıb. Orada yalnız kömək məqsədilə olmuşam. Daha sonra Tbilisidə para-cüdo üzrə Qran-Pridə iştirak etdim. Bu, Beynəlxalq Korlar İdmanı Federasiyası və Beynəlxalq Cüdo Federasiyası(IJF) yeni birgə işçi komissiyasının üzvü kimi ilk rəsmi tədbirim idi. Birgə işimizin davamını səbirsizliklə gözləyirəm ki, para-cüdonu necə yeni səviyyəyə qaldıra biləcəyimizi görək”, - deyə Tokio Olimpiadasının gümüş mükafatçısı vurğulayıb.
Mollai həmçinin cüdo ilə bağlı fəlsəfəsini bölüşüb: “Mən Almaniyada yaşayıram və cüdo mənim həyatımdır. İşləməyi, xüsusilə gənclərlə çalışmağı sevirəm. Bildiklərimi onlara öyrətməkdən zövq alıram və onlar da öyrənmək istəyirlər. Gənclərlə işləmək mənim üçün asandır, amma bununla yanaşı, cüdoda çalışdığım üçün xoşbəxtəm”.
İndi onun təcrübəsi daha geniş məqsədə xidmət edəcək. Cüdo paralimpiya hərəkatında aparıcı rol oynamağa davam etdiyi bir vaxtda bu təyinat Los-Anceles-2028 Paralimpiya Oyunlarına gedən yolda mühüm mərhələyə təsadüf edir. Bu, sadəcə təyinat deyil – bu, ümumi məqsədə doğru atılan addımdır: görmə məhdudiyyətli idmançılar üçün bütün dünyada cüdonu daha inklüziv, əlçatan və əhəmiyyətli etmək.
Artıq IJF–IBSA birgə komissiyasının işində iştirak edən Mollai IBSA ilə IJF arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verib. Yeni rolunda o, IBSA cüdosunun inkişafına rəhbərlik edəcək, bu idman növünün həm tatamidə, həm də ondan kənarda nəyi ifadə etdiyini dərindən anlayaraq prosesə struktur və enerji qatacaq.
“Qurumun prezidenti Marius Vizerin dəstəyi ilə IJF IBSA ilə sıx tərəfdaşlıq çərçivəsində inklüziv cüdonun inkişafına sadiq qalır. Birlikdə onlar idmançılar üçün imkanlar yaratmağa davam edir, istedadın, əzmkarlığın və ehtirasın şəraitdən asılı olmayaraq üzə çıxması üçün mühit formalaşdırırlar”, - deyə Mollai əlavə edib.
O, yeni vəzifənin onun üçün nə ifadə etdiyini də açıqlayıb.
“Bu təyinatı yolumun davamı kimi qiymətləndirirəm. Bu, məni formalaşdıran idmana borcumu qaytarmağın yeni yoludur. Dünya cüdo ictimaiyyəti üçün isə bu, güclü bir xatırlatmadır ki, cüdo yalnız yarış deyil, həm də dəyərlər, imkanlar və həyatları dəyişmək bacarığıdır”.