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Cüdoda ikinci yarımil üçün beynəlxalq təqvim – FOTO

Cüdo
Xəbərlər
19 İyul 2025 11:31
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Cüdoda ikinci yarımil üçün beynəlxalq təqvim – FOTO

Cüdonun beynəlxalq təqvimində ikinci yarımil başlayıb.

İdman.biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Cüdo Federasiyası ilin qalan dövrü üçün yarışların yekun siyahısını açıqlayıb.

İdmançıları reytinq xalları qazana biləcəkləri üç “Böyük Dəbilqə” ("Grand Slam") və dörd Qran-Pri ("Grand Prix") turniri gözləyir.

Cüdoda ikinci yarımil üçün beynəlxalq təqvim:

25–27 iyul – “Böyük Dəbilqə”, Ulan-Bator (Monqolustan)

26–28 sentyabr – Qran-Pri, Tsindao (Çin)

27–31 sentyabr – Kadetlər arasında dünya çempionatı, Sofiya (Bolqarıstan)

2–6 oktyabr – Gənclər arasında dünya çempionatı, Lima (Peru)

10–12 oktyabr – Qran-Pri, Lima (Peru)

17–19 oktyabr – Qran-Pri, Qvadalaxara (Meksika)

3–7 noyabr – Veteranlar arasında dünya çempionatı, Paris (Fransa)

8–9 noyabr – Kata üzrə dünya çempionatı, Paris (Fransa)

14–16 noyabr – Qran-Pri, Zaqreb (Xorvatiya)

27–29 noyabr – “Böyük Dəbilqə”, Abu Dabi (BƏƏ)

6–7 dekabr – “Böyük Dəbilqə”, Tokio (Yaponiya)

İdman.biz

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