8 İyul 2026
AZ

Rəşad Nəbiyev yeniyetmə cüdoçularla görüşüb - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
8 İyul 2026 15:16
101
Rəşad Nəbiyev yeniyetmə cüdoçularla görüşüb - FOTO

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan millisi ilə görüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

R.Nəbiyev komandanı 29 iyun - 2 iyul aralığında İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində keçirilən Avropa çempionatında əldə olunan tarixi nəticə münasibətilə təbrik edib.

O, yarış boyunca idmançıların əzm və yüksək məsuliyyət nümayiş etdirdiklərini vurğulayaraq, son illərdə yeniyetmələr arasında qazanılan davamlı uğurların ölkədə cüdonun sistemli inkişafının göstəricisi olduğunu bildirib.

Federasiya prezidenti çıxışında cüdonun yalnız idman nəticələri ilə deyil, həm də yeniyetmələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynadığını qeyd edib. O, idmançıların sağlamlığının, xoşbəxtliyinin və hərtərəfli inkişafının hər zaman prioritet olduğunu vurğulayıb.

Rəşad Nəbiyev peşəkar yanaşmanın erkən yaşlardan vərdişə çevrilməsinin vacibliyini diqqətə çatdıraraq, əldə olunan uğurların mükəmməlləşmə yolunda mühüm addım olduğunu və bu nəticələrin gələcəkdə daha böyük hədəflər üçün möhkəm zəmin yaratdığını bildirib.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında Azərbaycan millisi iki qızıl, üç gümüş və beş bürünc medal qazanaraq 43 ölkə arasında mükafatların əyarına görə ikinci, ümumi medal sayına görə isə birinci yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rüstəm Alimli: “Avropa Kubokunun qalibi olsaq da, səhvlərimizin üzərində işləməliyik”
6 İyul 18:08
Cüdo

Rüstəm Alimli: “Avropa Kubokunun qalibi olsaq da, səhvlərimizin üzərində işləməliyik”

O, Monteneqroda keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşacaqlarını söyləyib
Cüdoçularımızdan Praqada doqquz medal və komanda uğuru - FOTO
5 İyul 22:16
Cüdo

Cüdoçularımızdan Praqada doqquz medal və komanda uğuru - FOTO

Azərbaycan millisi Avropa Kubokunu ümumi hesabda üçüncü, oğlanlarda isə birinci sırada başa vurub
Cüdoçumuz Əbil Yusubov Praqada fəxri kürsüyə yüksəldi - FOTO
5 İyul 10:48
Cüdo

Cüdoçumuz Əbil Yusubov Praqada fəxri kürsüyə yüksəldi - FOTO

Azərbaycan cüdoçusu gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb
Yaponiya millisi Bakı-2026 dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb
4 İyul 20:56
Cüdo

Yaponiya millisi Bakı-2026 dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb

Komanda həm kişilər, həm də qadınlar arasında bütün çəki dərəcələrində idmançı ilə təmsil olunacaq
Yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsinin region birinciliyi keçirilib
4 İyul 18:37
Cüdo

Yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsinin region birinciliyi keçirilib

Turnirdə 8 klub və idman cəmiyyətindən 55 cüdoçu mübarizə aparıb
Cüdoçularımız Avropa çempionatından 10 medalla Vətənə qayıdıblar - FOTO
4 İyul 14:02
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa çempionatından 10 medalla Vətənə qayıdıblar - FOTO

Milli cüdoçularımız hava limanında alqışlanıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
6 İyul 02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib