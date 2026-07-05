5 İyul 2026
AZ

Cüdoçularımız Praqada parladı: Doqquz medal və komanda uğuru - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
5 İyul 2026 22:16
46
Cüdoçularımız Praqada parladı: Doqquz medal və komanda uğuru - FOTO

Azərbaycanın gənc cüdoçulardan ibarət millisi Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən Avropa Kubokunda uğurlu nəticəyə imza atıb.

İdman.Biz Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə yığmamız aktivinə səkkiz medal yazdırıb.

Mehdi Abbasov (81 kq) və Ramazan Əhmədov (+100 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanıblar. Cəsur İbadlı (81 kq), Canpolad Əliyev (100 kq) və Nərgiz Əhmədova (48 kq) yarışı gümüş medalla başa vurublar.

Süleyman Şükürov (90 kq), Davud Namazlı (100 kq) və Xədicə Qədəşova (57 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

Xatırladaq ki, ilk yarış günündə Əbil Yusubov (73 kq) gümüş medal əldə edib.

Beləliklə, Azərbaycan millisi Praqa Avropa Kubokunu iki qızıl, dörd gümüş və üç bürünc olmaqla ümumilikdə doqquz medalla tamamlayıb. Yekun nəticələrə əsasən, yığmamız 33 ölkə arasında ümumi komanda hesabında üçüncü, oğlanların mübarizəsində isə birinci yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdoçumuz Əbil Yusubov Praqada fəxri kürsüyə yüksəldi - FOTO
10:48
Cüdo

Cüdoçumuz Əbil Yusubov Praqada fəxri kürsüyə yüksəldi - FOTO

Azərbaycan cüdoçusu gənclər arasında Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb
Yaponiya millisi Bakı-2026 dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb
4 İyul 20:56
Cüdo

Yaponiya millisi Bakı-2026 dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb

Komanda həm kişilər, həm də qadınlar arasında bütün çəki dərəcələrində idmançı ilə təmsil olunacaq
Yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsinin region birinciliyi keçirilib
4 İyul 18:37
Cüdo

Yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsinin region birinciliyi keçirilib

Turnirdə 8 klub və idman cəmiyyətindən 55 cüdoçu mübarizə aparıb
Cüdoçularımız Avropa çempionatından 10 medalla Vətənə qayıdıblar - FOTO
4 İyul 14:02
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa çempionatından 10 medalla Vətənə qayıdıblar - FOTO

Milli cüdoçularımız hava limanında alqışlanıb
Naxçıvanda cüdo məşqçiləri üçün dan dərəcələri üzrə və imtahan keçirilib
3 İyul 22:21
Cüdo

Naxçıvanda cüdo məşqçiləri üçün dan dərəcələri üzrə və imtahan keçirilib

Tədbirin məqsədi məşqçilərin dan sistemi üzrə bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək, həmçinin onların peşəkar inkişafını dəstəkləməkdir
Əfsanəvi cüdoçu Teddi Riner Bakıya gəlir
3 İyul 20:21
Cüdo

Əfsanəvi cüdoçu Teddi Riner Bakıya gəlir

Fransa yığması dünya çempionatının fərdi yarışlarında 17 cüdoçu ilə təmsil olunacaq

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq
Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib
2 İyul 23:14
Basketbol

Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib - YENİLƏNİB

Bu qalibiyyət millimizin qrupda ikinci qələbəsi olub