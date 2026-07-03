Əfsanəvi cüdoçu Teddi Riner Bakıya gəlir

4–11 oktyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatında iştirak edəcək Fransa millisinin heyəti müəyyənləşib.
İdman.Biz bildirir ki, Fransa yığması fərdi yarışlarda 17 cüdoçu (8 kişi və 9 qadın) ilə təmsil olunacaq. Komanda kişilərdə 5, qadınlarda isə 6 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.
Fransa millisinin heyətində cüdo tarixinin ən titullu idmançılarından biri olan Teddi Riner (+100 kq) də yer alıb. Beşqat Olimpiya çempionu, 12 qat dünya çempionu və 5 qat Avropa çempionu olan 37 yaşlı ağırçəkili cüdoçu Bakıda növbəti dəfə titul uğrunda tatamiyə çıxacaq.
Fransa millisinin heyəti:
Kişilər
-60 kq – Luka Mxeidze, Romen Valadye-Pikar
-66 kq – Valid Xyar, Dayki Buba
-73 kq – Joan-Benjamin Qaba, Dayan Bulemtafes
-90 kq – Maksim-Qael Nqayap Hambu
+100 kq – Teddi Riner
Qadınlar
-48 kq – Şirin Bukli
-57 kq – Sara-Leoni Sizik
-63 kq – Klaris Aqbeqnenu, Manon Deketer
-70 kq – Klemans Em
-78 kq – Odri Tşeumeo, Kayla İssufi
+78 kq – Roman Diko, Lea Fonten
Bundan başqa, oktyabrın 11-də keçiriləcək qarışıq komanda yarışında Fransa millisinin heyətində Maksim Qober (-73 kq), Aleksis Matyö (-90 kq), Mateo Akiana Monqo, Tyeman Diabi (hər ikisi+90 kq), həmçinin Marta Favaz (-57 kq) yer alacaq.