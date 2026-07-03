Yeniyetmələr arasında cənub bölgəsinin ən güclüləri məlum olub - FOTO

İyulun 3-də U-14 yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, Yardımlı Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışda 7 klub və idman cəmiyyətindən 51 cüdoçu mübarizə aparıb.
Turnirin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
-36 kq
1. Səma Abdullazadə (Mübarizlər PİK)
2. Çinarə Əlizadə (Salyan)
-40 kq
1. Gülşən İmanova (Biləsuvar OİK)
-44 kq
1. Zəhra Əskərli (Salyan)
2. Zəhra Məhərrəmli (Neftçala)
-48 kq
1. Ruqəyya Sadıqova (Masallı)
Oğlanlar
-38 kq
1. Afərin Əlizadə (Lənkəran OİK)
2. Ələskər Hüseynzadə (Lənkəran OİK)
3. Əli Əhədov (Salyan)
4. Tamerlan Təhməzli (Lənkəran OİK)
-42 kq
1. Zahid İsmayılzadə (Salyan)
2. Əlihüseyn Abdullazadə (Lənkəran OİK)
3. Yusif Əskərov (Lənkəran OİK)
-46 kq
1. Emil Səlimzadə (Salyan)
2. Ömər Binyətli (Salyan)
3. Rəmzi Rəcəbov (Masallı)
4. Yusif Məmmədli (Masallı)
-50 kq
1. Əli Nəhmətli (Cəlilabad Cüdo Klubu)
2. Ərrəhman Həsənzadə (Lənkəran OİK)
3. İbrahim Nəcəfov (Neftçala)
-55 kq
1. Tahir Bayramlı (Neftçala)
2. Hüseyn Bağışlı (Masallı)
-60 kq
1. Aqşin Cəbiyev (Masallı)
2. Əbəlfəz İbrahimli (Lənkəran OİK)
3. Rəcəb Abbaslı (Lənkəran OİK)
-66 kq
1. İsmayıl Fərəcov (Masallı)
2. Əli Kazımov (Lənkəran OİK)