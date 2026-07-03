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Yeniyetmələr arasında cənub bölgəsinin ən güclüləri məlum olub - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
3 İyul 2026 20:06
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Yeniyetmələr arasında cənub bölgəsinin ən güclüləri məlum olub

İyulun 3-də U-14 yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Yardımlı Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışda 7 klub və idman cəmiyyətindən 51 cüdoçu mübarizə aparıb.

Turnirin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

-36 kq
1. Səma Abdullazadə (Mübarizlər PİK)
2. Çinarə Əlizadə (Salyan)

-40 kq
1. Gülşən İmanova (Biləsuvar OİK)

-44 kq
1. Zəhra Əskərli (Salyan)
2. Zəhra Məhərrəmli (Neftçala)

-48 kq
1. Ruqəyya Sadıqova (Masallı)

Oğlanlar

-38 kq
1. Afərin Əlizadə (Lənkəran OİK)
2. Ələskər Hüseynzadə (Lənkəran OİK)
3. Əli Əhədov (Salyan)
4. Tamerlan Təhməzli (Lənkəran OİK)

-42 kq
1. Zahid İsmayılzadə (Salyan)
2. Əlihüseyn Abdullazadə (Lənkəran OİK)
3. Yusif Əskərov (Lənkəran OİK)

-46 kq
1. Emil Səlimzadə (Salyan)
2. Ömər Binyətli (Salyan)
3. Rəmzi Rəcəbov (Masallı)
4. Yusif Məmmədli (Masallı)

-50 kq
1. Əli Nəhmətli (Cəlilabad Cüdo Klubu)
2. Ərrəhman Həsənzadə (Lənkəran OİK)
3. İbrahim Nəcəfov (Neftçala)

-55 kq
1. Tahir Bayramlı (Neftçala)
2. Hüseyn Bağışlı (Masallı)

-60 kq
1. Aqşin Cəbiyev (Masallı)
2. Əbəlfəz İbrahimli (Lənkəran OİK)
3. Rəcəb Abbaslı (Lənkəran OİK)

-66 kq
1. İsmayıl Fərəcov (Masallı)
2. Əli Kazımov (Lənkəran OİK)

İdman.Biz
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