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Avropa Kubokunda iştirak edəcək cüdoçularımız bəlli olub

Cüdo
Xəbərlər
2 İyul 2026 20:16
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Avropa Kubokunda iştirak edəcək cüdoçularımız bəlli olub

4–5 iyul tarixlərində Çexiyanın paytaxtı Praqada cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşacaq yarışda ölkəmiz 11 çəki dərəcəsində 21 cüdoçu (14 oğlan, 7 qız) ilə təmsil olunacaq. Kollektivə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçi Elxan Rəcəbli, qadınlardan ibarət yığmanın böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar və məşqçi İmamverdi Məmmədov rəhbərlik edəcəklər.

Beynəlxalq turnirdə 33 ölkədən 470 idmançı (299 oğlan, 171 qız) mübarizə aparacaq.

Heyəti təqdim edirik:
Oğlanlar

-60 kq
Ayxan Mirzəzadə

-66 kq
Məhəmməd Musayev

-73 kq
Mehdi Cəfərov
Əbil Yusubov
Səlim Sultanov

-81 kq
Cəsur İbadlı
Mehdi Abbasov
Roman Qarayev

-90 kq
Əli Qazıməmmədov
Süleyman Şükürov
Murad Allahverdiyev

-100 kq
Davud Namazlı
Canpolad Əliyev

+100 kq
Ramazan Əhmədov

Qızlar

-48 kq
Nərgiz Əhmədov

-52 kq
Nuranə Hacızadə
Fəridə Mirzəyeva

-57 kq
Xədicə Qədəşova
Aytən Verdiyeva
Vüsalə Hacıyeva

-63 kq
Nilgün Rzayeva

İdman.Biz
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