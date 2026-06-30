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Avropa çempionatı: Bu gün daha iki Azərbaycan cüdoçusu tatamiyə çıxacaq

Cüdo
Xəbərlər
30 İyun 2026 09:23
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Avropa çempionatı: Bu gün daha iki Azərbaycan cüdoçusu tatamiyə çıxacaq

İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Azərbaycan millisinin daha iki təmsilçisi mübarizəyə qoşulacaq.

Gün ərzində oğlanların 66 kq və 73 kq çəki dərəcələrində görüşlər keçiriləcək.

66 kq çəki dərəcəsində İlkin Qarayev mübarizəyə 1/16 finaldan başlayacaq. Onun ilk rəqibi Bolqarıstan təmsilçisi Samuil Dimitrov olacaq.

73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Sadiq Məmmədov isə yarışa 1/8 final mərhələsindən start verəcək. Cüdoçumuz bu mərhələdə Litvadan Matas Marksaitislə İsraildən Noam Stiner arasında keçiriləcək görüşün qalibi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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