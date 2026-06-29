Elxan Məmmədov: “Avropa Açıq Turnirində ikinci olmaq Azərbaycan cüdosunun növbəti uğurudur”

“Azərbaycan təmsilçilərinin Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilmiş Avropa Açıq Turnirinin medal sıralamasında ikinci olması ölkə cüdosu üçün növbəti uğurdur”.
Bu barədə cüdo üzrə kişilərdən ibarət millinin böyük məşqçisi Elxan Məmmədov deyib.
44 yaşlı mütəxəssis yığma üzvlərinin yarışdakı çıxışı ilə bağlı danışıb.
“Bu turnir komandamız üçün uğurlu alındı. Azərbaycan millisi Praqada təkcə kişilərlə təmsil olunurdu. bir qızıl, iki gümüş və bir bürünc medalla yarışı kişilər arasında ikinci sırada bitirdik. Bu da Azərbaycan cüdosu üçün növbəti uğurdur”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.
E.Məmmədov turnirdə beş çəki dərəcəsində mübarizə apardıqlarını xatırladıb:
“Mükafat qazanan idmançılarımızı təbrik edirəm. Yarışda 38 ölkədən 400-dən çox cüdoçu çıxış edirdi. Onların arasında güclü idmançılar da var idi. Millimiz bu yarışda həqiqətən çox gözəl nəticə göstərdi. Qarşıdakı turnirlərdə daha yaxşı nailiyyətlər qazanacağımıza inanıram”.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi Avropa Açıq Turnirinini bir qızıl, iki gümüş və bir bürünc olmaqla ümumilikdə dörd medalla başa vurub. Elşən Əsədov (66 kq) qızıl, Rəşad Yelkiyev (66 kq) və Əjdər Bağırov (100 kq) gümüş, Kamran Süleymanov (73 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıb. Yığma komanda hesabında altıncı yeri tutub, kişilər arasında isə Fransa ilə ikinci-üçüncü pillələri bölüşüb.