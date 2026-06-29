Autizmli uşaqlar cüdo üzrə milli komandanın düşərgəsini ziyarət ediblər - FOTO

Autizmli uşaqlar cüdo üzrə Azərbaycan millisinin təlim-məşq düşərgəsini ziyarət ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Uşaqlar cüdoçularla yaxından ünsiyyət qurub, cüdoqi geyinərək bu idman növü ilə tanış olublar. Milli komandanın üzvləri onlara kəmərin düzgün bağlanma qaydasını öyrədib, tatamidə xoş və yaddaqalan anlar yaşadıblar.
Görüşün əsas məqsədi autizmli uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasına və sosiallaşmasına dəstək göstərmək, idmanın birləşdirici gücünü onlara hiss etdirmək olub.