28 İyun 2026
AZ

Sindao Qran-prisi: Cüdoçumuz Camal Qamzatxanov bürünc medal qarşılaşmasına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Cüdo
Xəbərlər
28 İyun 2026 09:59
115
Sindao Qran-prisi: Cüdoçumuz Camal Qamzatxanov bürünc medal qarşılaşmasına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Cüdoçumuz Camal Qamzatxanov (+100 kq) Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirində təsəlliverici görüşdə Avstriya idmançısı Stefan Heqyiyə ipponla qalib gələrək bürünc medal qarşılaşmasına vəsiqə qazanıb.

09:42

Çinin Sindao şəhərində keçirilən cüdo üzrə Qran-pri turnirində təmsilçimiz Murad Fətiyev (90 kq) 1/4 finalda Özbəkistan təmsilçisi Nurbek Murtuzoyevə məğlub olub. Cüdoçumuz təsəlliverici görüşə çıxacaq.

09:20

Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirinin son yarış günündə mübarizə aparan cüdoçumuz Camal Qamzatxanov (+100 kq) 1/4 finalda məğlubiyyətlə üzləşib. Cüdoçumuz təsəlliverici görüşdə qüvvəsini sınayacaq.

09:02

Azərbaycan cüdoçuları Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirinin son yarış günündə uğurlu çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Camal Qamzatxanov italiyalı Silven Lorenso Aqroya ipponla qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib.

90 kq-da çıxış edən Murad Fətiyev də növbəti mərhələyə adlayıb. O, ikinci qarşılaşmasında rusiyalı David Karapetyanı yuko xalı ilə üstələyərək adını 1/4 finala yazdırıb.

Bu çəkidə mübarizə aparan digər cüdoçumuz Aslan Kotsoyev isə 1/16 finalda Belarus təmsilçisi Yaqor Varapayevə məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.

+100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz Uşanqi Kokauri 1/8 finalda Rusiya idmançısı Tamerlan Başayevə məğlub olaraq çıxışını başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçuları Çexiyada üç medal qazanıblar
27 İyun 22:10
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Çexiyada üç medal qazanıblar

Azərbaycan millisi 38 ölkə arasında ümumi komanda hesabında ikinci pillədə qərarlaşıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
U-14 yeniyetmələr arasında Şimal bölgəsi üzrə region birinciliyi start götürüb - VİDEO
27 İyun 11:53
Cüdo

U-14 yeniyetmələr arasında Şimal bölgəsi üzrə region birinciliyi start götürüb - VİDEO

Yarış iyunun 28-də başa çatacaq
Rəşad Nəbiyev Qran-pridə bürünc medal qazanan cüdoçunu təbrik edib
26 İyun 21:57
Cüdo

Rəşad Nəbiyev Qran-pridə bürünc medal qazanan cüdoçunu təbrik edib

Azərbaycan cüdoçusu Əhməd Yusifov Çində keçirilən Sindao Qran-prisində medal qazanıb
Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
26 İyun 16:32
Cüdo

Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

Şimal bölgəsindən 297 cüdoçu iştirak edib
Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyun 15:36
Cüdo

Azərbaycan cüdo millisi Sindao Qran-prisinin ilk yarış günündə medal hesabını açıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Əhməd Yusifov bürünc medal qazanıb, Gültac Məmmədəliyeva və Ruslan Paşayev beşinci olub

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək