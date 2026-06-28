Sindao Qran-prisi: Cüdoçumuz Camal Qamzatxanov bürünc medal qarşılaşmasına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİR + VİDEO

Cüdoçumuz Camal Qamzatxanov (+100 kq) Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirində təsəlliverici görüşdə Avstriya idmançısı Stefan Heqyiyə ipponla qalib gələrək bürünc medal qarşılaşmasına vəsiqə qazanıb.
09:42
Çinin Sindao şəhərində keçirilən cüdo üzrə Qran-pri turnirində təmsilçimiz Murad Fətiyev (90 kq) 1/4 finalda Özbəkistan təmsilçisi Nurbek Murtuzoyevə məğlub olub. Cüdoçumuz təsəlliverici görüşə çıxacaq.
09:20
Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirinin son yarış günündə mübarizə aparan cüdoçumuz Camal Qamzatxanov (+100 kq) 1/4 finalda məğlubiyyətlə üzləşib. Cüdoçumuz təsəlliverici görüşdə qüvvəsini sınayacaq.
09:02
Azərbaycan cüdoçuları Çinin Sindao şəhərində keçirilən Qran-pri turnirinin son yarış günündə uğurlu çıxış ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, +100 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Camal Qamzatxanov italiyalı Silven Lorenso Aqroya ipponla qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib.
90 kq-da çıxış edən Murad Fətiyev də növbəti mərhələyə adlayıb. O, ikinci qarşılaşmasında rusiyalı David Karapetyanı yuko xalı ilə üstələyərək adını 1/4 finala yazdırıb.
Bu çəkidə mübarizə aparan digər cüdoçumuz Aslan Kotsoyev isə 1/16 finalda Belarus təmsilçisi Yaqor Varapayevə məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.
+100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz Uşanqi Kokauri 1/8 finalda Rusiya idmançısı Tamerlan Başayevə məğlub olaraq çıxışını başa vurub.