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Bakıda cüdo üzrə kəmər dərəcələri imtahanı keçiriləcək

Cüdo
Xəbərlər
29 İyun 2026 15:13
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Bakıda cüdo üzrə kəmər dərəcələri imtahanı keçiriləcək

İyunun 30-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində baş tutacaq imtahan yeddi yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır. Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına icazə verilməyəcək.

İdman.Biz
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