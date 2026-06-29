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Zelim Tçkayev: “Bakıdakı mundialda da qızıl medal qazanmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm”

Cüdo
Xəbərlər
29 İyun 2026 15:27
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Zelim Tçkayev: “Bakıdakı mundialda da qızıl medal qazanmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm”

Azərbaycan cüdoçusu Zelim Tçkayevin (81 kq) növbəti hədəfi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında qızıl medal qazanmaqdır.

27 yaşlı idmançı Çinin Sindao şəhərində keçirilmiş Qran-pridə qızıl medal qazanması ilə bağlı danışıb.

“Bu turnirdə hər şey əla idi. Mənim üçün çox yaxşı gün oldu. Yarışa yaxşı hazırlaşmışdım. Növbəti hədəfim Bakıdakı dünya çempionatında qızıl medal qazanmaqdır. Bunun üçün əlimdən gələni edəcəyəm”, - deyə o report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

Z.Tçkayev hazırda Yaponiyada təlim-məşq toplanışında olduğunu və növbəti yarışlara hazırlaşdığını vurğulayıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi Qran-prini bir qızıl və üç bürünc medalla başa vurub. Zelim Tçkayev (81 kq) qızıl, Əhməd Yusifov (60 kq), Hidayət Heydərov (81 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc mükafata sahib çıxıblar.

İdman.Biz
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