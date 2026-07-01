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Avropa çempionatı: Bu gün beş cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq

Cüdo
Xəbərlər
1 İyul 2026 09:53
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Avropa çempionatı: Bu gün beş cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq

İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa çempionatında bu gün fərdi yarışlara yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, üçüncü yarış günündə Azərbaycan millisinin beş cüdoçusu tatamiyə çıxacaq.

Oğlanların 81 kq çəki dərəcəsində mübarizəyə 1/16 finaldan başlayacaq Yaqub Məmmədov Bosniya və Herseqovina təmsilçisi Yan Markoviçlə üz-üzə gələcək. Eyni çəkidə çıxış edən Ayxan Həsənli isə Rumıniya cüdoçusu Akos Naqi ilə qarşılaşacaq.

90 kq çəki dərəcəsində Ömər Axundov yarışa 1/8 final mərhələsindən start verəcək. O, bu mərhələdə Kipr təmsilçisi Qriqorios Mirazanaşvili ilə Estoniya cüdoçusu Kaur Leetsar arasında keçiriləcək görüşün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Qızların 70 kq çəki dərəcəsində Məsumə Məmmədli 1/16 finalda Fransa təmsilçisi Norah Qossetlə münasibətinə aydınlıq gətirəcək.

+70 kq çəki dərəcəsində isə Zemfira Əliyeva mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaq. Onun ilk rəqibi İspaniya təmsilçisi Ballalo Kulibali Ture olacaq.

İdman.Biz
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