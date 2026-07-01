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Yardımlıda cüdo üzrə kəmər dərəcələri imtahanı keçiriləcək

Cüdo
Xəbərlər
1 İyul 2026 15:09
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Yardımlıda cüdo üzrə kəmər dərəcələri imtahanı keçiriləcək

İyulun 2-də Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Yardımlı Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, imtahan yeddi yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır.

Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına icazə verilməyəcək.

İdman.Biz
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