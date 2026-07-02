2 İyul 2026
AZ

Yardımlıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
2 İyul 2026 21:48
67
Yardımlıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

İyulun 2-də Yardımlı Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə reallaşan imtahanda Cənub bölgəsindən 224 cüdoçu iştirak edib.

İdmançılar yaş uyğunluğuna əsasən ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirib. İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.

Kəmər imtahanları cüdoçuların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyalarının artmasına xidmət edir. Bu mərhələ həm də gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün vacib şərtlərdən biri hesab olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa Kubokunda iştirak edəcək cüdoçularımız bəlli olub
20:16
Cüdo

Avropa Kubokunda iştirak edəcək cüdoçularımız bəlli olub

Cüdo üzrə Avropa kubokunda millimiz 21 idmançı ilə təmsil olunacaq
Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatının biletləri satışa çıxarılıb
15:12
Cüdo

Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatının biletləri satışa çıxarılıb

Kişilər və qadınlar arasında keçiriləcək dünya çempionatı səkkiz gün davam edəcək
Bu gün yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa çempionatı başa çatacaq
09:44
Cüdo

Bu gün yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa çempionatı başa çatacaq

Qarışıq komanda yarışında görüşlər altı çəki dərəcəsində keçiriləcək
Cüdoçularımız Avropa çempionatının fərdi yarışlarını 10 medalla başa vurublar
1 İyul 20:48
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa çempionatının fərdi yarışlarını 10 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB + FOTO

Sabah turnirin son günündə qarışıq komanda yarışı keçiriləcək
Yardımlıda keçiriləcək cüdo birinciliklərində 126 yeniyetmə yarışacaq
1 İyul 16:25
Cüdo

Yardımlıda keçiriləcək cüdo birinciliklərində 126 yeniyetmə yarışacaq

Region birincilikləri iyulun 3 və 4-də təşkil olunacaq
Yardımlıda cüdo üzrə kəmər dərəcələri imtahanı keçiriləcək
1 İyul 15:09
Cüdo

Yardımlıda cüdo üzrə kəmər dərəcələri imtahanı keçiriləcək

İmtahan yeddi yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib