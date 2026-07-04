Yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsinin region birinciliyi keçirilib

İyulun 4-də Yardımlı Olimpiya İdman Kompleksində U-17 yeniyetmələr arasında Cənub bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, turnirdə 8 klub və idman cəmiyyətindən 55 cüdoçu mübarizə aparıb.
Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub. U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
-48 kq
1. Nəslihan Kırşanlı (Mübarizlər PİK)
2. Firuzə Abdurəhimli (Lənkəran OİK)
3. Nuray Nəsirova (Lənkəran OİK)
-52 kq
1. Ruqayyə Əlizadə (Lənkəran OİK)
-57 kq
1. Aysun Seyidova (Lənkəran OİK)
Oğlanlar
-50 kq
1. Ramil İbrahimov (Salyan)
2. Seymur Süleymanov (Salyan)
3. Hacıəmən Novruzlu (Biləsuvar OİK)
3. Miryusif Hüseynli (Masallı)
-55 kq
1. Yaşar Zeynallı (Lənkəran OİK)
2. Murad Səfərəliyev (Lənkəran OİK)
3. Elcan Məmmədov (Lənkəran OİK)
3. Sadiq Ağazadə (Masallı)
-60 kq
1. Lətif Xanmədli (Masallı)
2. Məhdi Quluzadə (Lənkəran OİK)
3. Dəniz Məcidli (Masallı)
3. Əli Əlizadə (Lənkəran OİK)
-66 kq
1. Baqir Ağazadə (Masallı)
2. Yusif Dadaşlı (Şirvan)
3. İbrahim Natiqli (Biləsuvar OİK)
-73 kq
1. Hüseyn Əzizov (Lənkəran OİK)
2. Hüseyn Talıbzadə (Lənkəran OİK)
-90 kq
1. Əli Əsədzadə (Masallı)
+90 kq
1. Elgün Qasımov (Lənkəran OİK)
2. Kərim Kərimli (Masallı)