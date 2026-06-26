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Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
26 İyun 2026 16:32
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Qusarda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

Qusar Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə reallaşan imtahanda Şimal bölgəsindən 297 cüdoçu iştirak edib.

İdmançılar yaş uyğunluğuna əsasən ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirib. İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.

Kəmər imtahanları cüdoçuların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyalarının artmasına xidmət edir. Bu mərhələ həm də gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün vacib şərtlərdən biri hesab olunur.

İdman.Biz
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