25 İyun 2026
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Hidayət Heydərov Çin turnirində fərqli çəki dərəcəsində yarışacaq

Cüdo
Xəbərlər
25 İyun 2026 09:38
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Hidayət Heydərov Çin turnirində fərqli çəki dərəcəsində yarışacaq

Cüdo üzrə “Paris-2024” Olimpiadasının çempionu, dünya çempionu və dördqat Avropa çempionu olan Hidayət Heydərov Çinin Sindao şəhərində keçiriləcək Qran-pridə fərqli çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki idmançı 81 kq-da çıxış edəcək.

Los-Anceles Olimpiadasına lisenziya xalları verən yarışda ölkənin 17 cüdoçusu (11 kişi, 6 qadın) 10 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayacaq.

Komandaya kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçilər Elçin İsmayılov və Robert Kravçik, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edəcəklər.

Üç gün davam edəcək turnirdə 58 ölkədən 502 cüdoçu (267 kişi, 235 qadın) tatamiyə çıxacaq.

Dünya Turu seriyasına daxil olan yarışda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin üzvü, “A” kateqoriyalı beynəlxalq hakim Nazim Umbayev də ədalət təmsilçiləri arasında yer alacaq.

Kişilər
60 kq
Əhməd Yusifov
Balabəy Ağayev

66 kq
Ruslan Paşayev
Tofiq Məmmədov

73 kq
Rəşid Məmmədəliyev

81 kq
Hidayət Heydərov
Zelim Tçkayev

90 kq
Aslan Kotsoyev
Murad Fətiyev

+100 kq
Camal Qamzatxanov
Uşanqi Kokauri

Qadınlar
48 kq

Könül Əliyeva
Şəfəq Həmidova

52 kq
Gültac Məmmədəliyeva
Leyla Əliyeva

63 kq
Fidan Əlizadə

70 kq
Südabə Ağayeva

Qeyd edək ki, Zelim Kotsoyev (100 kq) və Madina Kaisinova (+78 kq) zədə səbəbindən iyunun 26-28-də baş tutacaq turniri buraxacaqlar.

Xatırladaq ki, Hidayət Heydərov çəkisini sala bilmədiyi üçün Monqolustanın paytaxtı Ulan-Batorda keçirilmiş “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edə bilməyib. O, böyüklərin yarışında bütün medallarını 73 kq-da qazanıb.

İdman.Biz
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