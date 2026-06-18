Cüdoçularımızın “Böyük Dəbilqə” turnirindəki rəqibləri məlum olub

İyunun 18-də Monqolustanın paytaxtı Ulan-Batorda cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə idmançılarımızın ilk rəqibləri bəlli olub.
Los-Anceles-2028 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xalları verən ilk yarışda Azərbaycan 12 çəki dərəcəsində 17 cüdoçu ilə (12 kişi, 5 qadın) təmsil olunacaq. Turnirdə 58 ölkədən 454 idmançı mübarizə aparacaq.
19-21 iyun tarixlərində keçiriləcək Ulan-Bator “Böyük Dəbilqə”sində ilk yarış günü təsnifat mərhələsi saat 05:30-da, final bloku isə saat 13:00-da start götürəcək.
Kişilər
-60 kq, 1/16 final
Əhməd Yusifov – Konstantin Simeonidis (BƏƏ)
Balabəy Ağayev – Artem Lesyuk (Ukrayna)
-66 kq, 1/16 final
Nizami İmranov – Rohit Basir Macqul (Hindistan)
Ruslan Paşayev – Turbold Tumurxuu (Monqolustan)
-73 kq, 1/16 final
Hidayət Heydərov – Usuxcarqal Altaibaatar (Monqolustan)
Rəşid Məmmədəliyev – Hassan Dukkali (Mərakeş)
-81 kq, 1/16 final
Zelim Tçkayev – Qadjimurad Omarov (BƏƏ) / Harş Tokas (Hindistan) cütünün qalibi ilə
-90 kq, 1/16 final
Murad Fətiyev – İsrapil Saqaipov (Bəhreyn)
Aslan Kotsoyev – Adam Kopeçki (Çexiya)
-100 kq, 1/16 final
Zelim Kotsoyev – Sonqcu Han (Koreya)
+100 kq, 1/16 final
Camal Qamzatxanov – Hayyanq Li (Çin)
Kənan Nəsibov – Yakub Sordil (Polşa)
Qadınlar
-48 kq, 1/16 final
Şəfəq Həmidova – Vakana Koqa (Yaponiya)
-52 kq, 1/16 final
Gültac Məmmədəliyeva – Reka Pupp (Macarıstan)
-63 kq, 1/16 final
Fidan Əlizadə – Savita Russo (İtaliya)
-70 kq, 1/16 final
Südabə Ağayeva – Marqit de Voxd (Niderland)
+78 kq, 1/16 final
Madina Kaisinova – Akerke Ramazanova (Qazaxıstan)