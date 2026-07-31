U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının üçüncü turu yekunlaşıb - FOTO

İyulun 31-də cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının III turu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən turnirin son günündə 5 çəkidə 154 cüdoçu qüvvəsini sınayıb.
Qızlar -48 kq, -63 kq; oğlanlar isə -60 kq, -81 kq, +90 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparıb.
Yarışda ümumilikdə 83 klub və idman cəmiyyətindən 548 cüdoçu (433 oğlan, 115 qız) iştirak edib.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
-48 kq
1. Fatimə Fərmanzadə (RKİM)
2. Gilas Hüseynova (RKİM)
3. Mədinə Hüseynova (Saray İK)
3. Fatimə Muradlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
-63 kq
1. Zilan Hüseynli (Şağan OİK)
2. Səma Vəlizadə (Neftçi Sumqayıt)
3. Mələk Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Nəzakət Vəliyeva (Qədiroğlu İK)
Oğlanlar
-60 kq
1. İlham Əlizadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Muhəmməd Səttarov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
3. Ayxan Abbaszadə (Goranboy UGİM)
3. Əli Əlizadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
-81 kq
1. Məhəmmədəli Mehdi (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
2. Nemət Ələsgərov (Qəbələ İK şəhər)
3. Oktay Bəndəliyev (Arifoğlu İK)
3. Ömər Atayev (Judo Club 2012)
+90 kq
1. Baxış Əhmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. İdris Xanbalayev (Ordu İdman Klubu)
3. Nazim Ağayev (FHN İSK)
3. Ruslan Kazımlı (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)