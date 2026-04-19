Natiq Bağırov: "Hesab edirəm ki, cüdoçularımız AÇ-də yaxşı çıxış etdilər" - İDMAN.BİZ Gürcüstandan - VİDEO

Azərbaycan Cüdo Federasiyası prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında yığmanın çıxışını dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis qızıl medal qazanılmamasına baxmayaraq, komandanın yaxşı nəticə göstərdiyini bildirib: "Medal qazananların hamısı çox güclü cüdoçulardır, onların yalnız medallarının rəngi və dəyəri dəyişir. Onlar hər il daha yaxşı çıxış etməyə çalışırlar. O cümlədən bizim idmançılarımız da, mənim fikrimcə, çox yaxşı çıxış etdilər".
Bağırov növbəti hədəflər barədə də danışıb: "Biz çalışacağıq ki, oktyabrda Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında daha yaxşı çıxış edək. Yəqin ki, bizə doğma divarlar da kömək edəcək".
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması Avropa çempionatını 4 medalla başa vurub: Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.