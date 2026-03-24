24 Mart 2026
Cüdo millimiz Almaniyada təlim-məşq toplanışındadır - FOTO

24 Mart 2026 20:40
Cüdo millimiz Almaniyada təlim-məşq toplanışındadır

Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət yığma komandalarımız Almaniyanın Bremen şəhərində keçirilən beynəlxalq təlim-məşq toplanışında iştirak edir.

İdman.Biz bildirir ki, hazırlıq prosesinə ümumilikdə 53 cüdoçu cəlb olunub.

Kollektivə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli və məşqçi Elxan Rəcəbli, yeniyetmə oğlanlardan ibarət milli komandanın isə baş məşqçisi Emin İskəndərov və məşqçi Nicat Şıxəlizadə rəhbərlik edir.

Təlim-məşq toplanışı qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədi daşıyır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb - FOTO
15:40
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb - FOTO

Martın 26-da başa çatacaq təlim-məşq toplanışında 14 ölkədən 400-ə yaxın idmançı yer alıb
Paracüdoçularımız Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar
11:15
Cüdo

Paracüdoçularımız Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar

Komanda turnirə baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimovun rəhbərliyi altında yollanıb
Azərbaycan cüdoçusu dünya reytinqində 113 pillə irəliləyib - VİDEO
23 Mart 20:58
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu dünya reytinqində 113 pillə irəliləyib - VİDEO

Zelim Kotsoyev Azərbaycan cüdoçuları arasında ən yaxşı nəticə göstərən olaraq qalır
Azərbaycan cüdoçuları Bremendə tarix yazıb - FOTO
22 Mart 21:59
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Bremendə tarix yazıb - FOTO

Gənc və yeniyetmə millilərimiz Almaniyadakı “Masters” turnirini ümumilikdə 27 medalla başa vurublar
Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Yeniyetmə cüdoçularımız Almaniyadan altı medulla dönür - FOTO
22 Mart 14:52
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Almaniyadan altı medulla dönür - FOTO

Türingiya Kubokunda Azərbaycan millisi komanda hesabında fərqlənib

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Mart 19:25
Cüdo

Camal Qamzatxanov beşinci oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda həlledici görüşdə məğlubiyyətlə üzləşib
Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Mart 01:55
Futbol

Seriya A: “İnter”dən növbəti xal itkisi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda ardıcıl üçüncü oyunda qələbə qazana bilməyiblər
Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO
23 Mart 06:24
Futbol

Dieqo Simeonedən dürüst etiraf - VİDEO

“Atletiko”nun baş məşqçisi Madrid derbisindəki məğlubiyyəti öz səhvlərində görüb
Yohannes Klebo ABŞ-dakı Dünya Kuboku mərhələsində iştirak edəcək
21 Mart 22:46
Qış idman növləri

Yohannes Klebo ABŞ-dakı Dünya Kuboku mərhələsində iştirak edəcək

Beyin silkələnməsi keçirən norveçli xizəkçi uzun səfərə baxmayaraq yarışa qatılacaq