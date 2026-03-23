23 Mart 2026
Azərbaycan cüdoçusu dünya reytinqində 113 pillə irəliləyib

23 Mart 2026 20:58
Tbilisidə keçirilən “Böyük Dəbilqə” turnirinin gümüş medalçısı cüdoçu Turan Bayramov dünya reytinqindəki mövqeyini xeyli yaxşılaşdırıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Beynəlxalq Cüdo Federasiyası yarışdan sonra reytinqləri yeniləyib. Bayramov (66 kq) 113 pillə irəliləyərək 860 xalla 56-cı yerə yüksəlib.

Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) da mövqeyini möhkəmləndirib. Turnirdə bürünc medal qazandıqdan sonra o, üç pillə irəliləyib və hazırda 3836 xalla dördüncü yerdədir.

Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev (100 kq) Azərbaycan cüdoçuları arasında ən yaxşı nəticə göstərən olaraq qalır və 5238 xalla ikinci yeri tutur. Bu arada, Balabəy Ağayev (60 kq) bir pillə geriləyərək hazırda 4115 xalla üçüncü yerdədir.

