Yeniyetmə idmançılarımız “Türingiya Kuboku”nda qüvvələrini sınayacaqlar

Martın 21-də Almaniyanın Bad-Blankenburq şəhərində cüdo üzrə “Türingiya Kuboku” keçiriləcək.
İdman.Biz bildirir ki, 32-ci dəfə baş tutacaq ənənəvi beynəlxalq yarışda 8 çəki dərəsində 16 yeniyetmə cüdoçumuz mübarizə aparacaq.
Turnirdə idmançılarımıza yeniyetmə qızlardan ibarət milli komandamızın baş məşqçisi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcək.
Heyəti təqdim edirik:
Qızlar (U-18 yaş kateqoriyası)
-40 kq
Sunay Salamova
Zəhra Quliyeva
-44 kq
Nigar Heydərzadə
Pərvin Sevxanlı
Fatimə Abdullayeva
-48 kq
Könül Eyvazlı
-52 kq
Tövsiyyə Babayeva
-57 kq
Gülnaz Məmmədtağıyeva
Səma Vəlizadə
Yağmur Əhmədzadə
-63 kq
Nəzakət Vəliyeva
Türkan Məmmədli
Zilan Hüseynli
-70 kq
Rəna Əhmədova
Məsumə Məmmədli
+70 kq
Zemfira Əliyeva