14 Mart 2026
“İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO

14 Mart 2026 20:21
“İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib

U-16 yeniyetmələr arasında cüdo üzrə “İstedadların seçimi” turnirinin ikinci turunun mükafatçıları müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın ilk günündə 8 çəki dərəcəsində 152 cüdoçu mübarizə aparıb.

“İstedadların seçimi” turnirinin keçirilməsində məqsəd milli komandanın sağlam alt bazasının formalaşdırılması, yığmaya namizəd perspektivli idmançıların aşkar edilməsi və dayanıqlı ehtiyat bazanın formalaşdırılmasıdır. İki turun yekun reytinq sıralamasında hər çəki dərəcəsi üzrə ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaqlar.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

40 kq
1. Sofiya Bikova (Maştağa İK)
2. Zəhra İsmayılova (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

48 kq
1. Ülkər Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Fatimə Muradlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Mələk Mehdizadə (Şuşa UGİM)
3. Zəhra Əlizadə (RKİM)

57 kq
1. Zöhrə Ağazadə (Neftçi İK)
2. Aysu Mədətli (Mingəçevir UGİM)
3. Aytən Səmədli (Mingəçevir UGİM)
3. Alsu Musayeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

70 kq
1. Dəniz Əlizadə (Sumqayıt OİK)
2. Xədicə Quluzadə (Şuşa UGİM)
3. Aidə Manafli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

Oğlanlar

50 kq
1. Fərid Rzazadə (Pirşağı-Kürdəxanı İK)
2. Aqil Nağıyev (RKİM)
3. Yusif Əlizadə (Neftçi İK)
3. Nihad Quluzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

60 kq
1. Toğrul Quliyev (FHN İSK)
2. Ayxan Abbaszadə (Goranboy UGİM)
3. Raul Əlizadə (Sərhədçi İM)
3. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

73 kq
1. Tuncay Ağazadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Cahid Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Hüseyn Hüseynov (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)
3. Cavidan Ağa (Qəbələ İK şəhər)

90 kq
1. Kamran Hacıyev (Neftçi İK)
2. Valeh Sadıqlı (Yevlax)
3. Qəzənfər Murad (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Kənan Məmmədov (RKİM).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
12 Mart 21:48
Digər

Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Tədbir çərçivəsində adaptiv cüdo üzrə turnir də təşkil olunub
Azərbaycanın 19 cüdoçusu Varşavada keçiriləcək Avropa Açıq Turnirində iştirak edəcək
12 Mart 14:32
Cüdo

Azərbaycanın 19 cüdoçusu Varşavada keçiriləcək Avropa Açıq Turnirində iştirak edəcək

Yarışda doqquz çəki dərəcəsində 15 kişi, dörd qadın idmançı tatamiyə çıxacaq
Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar təşkil edir - FOTO
12 Mart 11:31
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar təşkil edir - FOTO

Tədris prosesinə ümumilikdə 56 nəfər cəlb olunub
Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” yarışının növbəti turu keçiriləcək
11 Mart 19:22
Cüdo

Yeniyetmələr arasında “İstedadların seçimi” yarışının növbəti turu keçiriləcək

Hər çəki dərəcəsi üzrə ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar “Gələcəyin ümidləri” təlim proqramına cəlb olunacaq
Ruslan Paşayev: “Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır”
10 Mart 11:59
Cüdo

Ruslan Paşayev: “Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır”

O, Linz şəhərində təşkil olunmuş turnirin yaxşı keçdiyini sözlərinə əlavə edib:

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq