Peşəkar Çövkən Liqasında üçüncü turun oyunları başa çatıb - FOTO/VİDEO

Peşəkar Çövkən Liqasında (PÇL) üçüncü turun oyunları başa çatıb.
İdman.Biz Azərbaycan Atçılıq Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılaşmasında ilk iki oyunda qələbə qazanan “Embawood” və “Sərhədçi” komandaları üz-üzə gəliblər.
Gərgin keçən görüş “sərhədçilər”in 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Günün digər matçında “Buta Qolden” komandası “Şamaxı”nı darmadağın edib - 5:0. Bazar günü keçirilən digər oyunlarda isə “Zəfər” “Xəzər”i (7:0), “Polad” isə “Omar”ı (3:0) məğlub edib.
Bundan əlavə, “Elit”lə oyuna çıxmadığı üçün “Atilla” klubuna 0:6 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
Üç turdan sonra turnir cədvəlinə hərəyə 9 xal toplayan “Polad”, “Sərhədçi” və “Elit” komandaları başçılıq edirlər. Digər 3 kollektivin hesabında 6 xal var.
Bombardirlərin yarışında “Polad” klubunun üzvü Şəfayət Budaqov 9 qolla liderdir. Onun komanda yoldaşı Samir Pirimov 8, “Sərhədçi”nin oyunçularından Vahid Məmmədov 7, İbrahim Rzalı isə 5 qolla növbəti pillələrdə qərarlaşıblar.