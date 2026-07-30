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İİHF Rusiya hokkey millisinin 2026/27 mövsümü üçün diskvalifikasiyasını qüvvədə saxlayıb

Hokkey
Xəbərlər
30 İyul 2026 21:04
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İİHF Rusiya hokkey millisinin 2026/27 mövsümü üçün diskvalifikasiyasını qüvvədə saxlayıb

Beynəlxalq Buz Hokkey Federasiyası (IIHF) təşkilatın saytınakı məlumata görə, Rusiya milli xokkey komandasının 2026/2027 mövsümü üçün yarışlardan kənarlaşdırılmasını təsdiqləyib.

İdman.Biz bildirir ki, IIHF İntizam Şurasının qərarından sonra IIHF Şurası Rusiya Buz Hokkey Federasiyasının aşağıdakı IIHF çempionatlarının hər birində yarışmaq üçün icazə tələbini yenidən nəzərdən keçirib:

Kişilər arasında dünya çempionatı;
Qadınlar arasında dünya çempionatı;
Gənclər arasında dünya çempionatı;
Yeniyetmə oğlanlar arasında dünya çempionatı;
Yeniyetmə qızlar arasında dünya çempionatı.

Bu yaxınlarda keçirilən iclasda Şura Rusiya Buz Hokkey Federasiyasının iştirak tələbi ilə əlaqədar olaraq təhlükəsizlik, əməliyyat imkanları və idman bütövlüyü nəzərə alınmaqla hər bir IIHF çempionatının qiymətləndirilməsini nəzərdən keçirib və müzakirə edib.

Bu araşdırmadan sonra Şura idmanın təhlükəsizliyi və bütövlüyü ilə bağlı davam edən narahatlıqlar səbəbindən Rusiyanın 2026/2027 mövsümündə aşağıdakı çempionatlarda iştirak etməsinə icazə verilməyəcəyinə qərar verib:

Kişilər arasında dünya çempionatı;
Gənclər arasında dünya çempionatı;
Yeniyetmə oğlanlar arasında dünya çempionatı;
Yeniyetmə qızlar arasında dünya çempionatı.

Müəyyən edilmiş hər bir hal üçün ayrıca yanaşmaya uyğun olaraq, Rusiyanın 2027-ci il qadınlar arasında dünya çempionatına uyğunluğu, həmin dövrdə tətbiq olunan şərtlər və risk qiymətləndirməsi nəzərə alınmaqla, 2026-cı ilin noyabr ayında IIHF Şurası tərəfindən ayrıca nəzərdən keçiriləcək.

İdman.Biz
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