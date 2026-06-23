Norveç ən yaxşı qapıçısından imtina etdi

Norveç hokkey millisinin əsas qapıçısı Henrik Haukeland Rusiya klubu ilə müqavilə imzaladığı üçün yığmadan kənarda qalacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, 30 yaşlı qolkiper Rusiyanın Çelyabinski vilayətinin “Traktor” klubu ilə iki illik müqavilə bağlayıb. Bu keçiddən sonra Norveç millisinin baş meneceri Patrik Toresen Haukelandın milli komandaya dəvət edilməyəcəyini açıqlayıb. O, qərara qapıçının “Rusiya hokkeyi ilə əlaqəsi” izahını verib.
Haukeland Norveç millisinin tarixi uğurunda əsas fiqurlardan biri olub. Yığma 2026-cı il dünya çempionatında ilk dəfə bürünc medal qazanıb, qapıçı isə turnirin ən yaxşısı seçilib. Buna baxmayaraq, keçid onun milli komandadakı gələcəyini sual altına salıb və Norveç tərəfi bu məsələdə sərt mövqe tutub.