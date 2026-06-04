4 İyun 2026
AZ

Latviya Belarusla oyunu boykot edəcək

Hokkey
Xəbərlər
4 İyun 2026 16:44
65
Latviya Belarusla oyunu boykot edəcək

Buz hokkeyi üzrə Latviyanın 18 yaşadək yığması 2027-ci il Dünya Çempionatında Belarus millisinə qarşı oyuna çıxmaq niyyətində deyil.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Latviya Hokkey Federasiyasının baş katibi Robert Plyaveys açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, Latviya millisi turnirdə iştirak etməyi planlaşdırır, lakin Belarus yığması ilə matç keçirmək fikrində deyil. Bu mövqe Beynəlxalq Buz Hokkeyi Federasiyasının (IIHF) Belarusun yeniyetmə və qadın yığmalarını 2026/2027-ci illər mövsümündə dünya çempionatlarına buraxmaq qərarından sonra gündəmə gəlib.

Belarusun 18 yaşadək oğlanlardan ibarət millisi ABŞ-nin Dulut şəhərində keçiriləcək Dünya Çempionatında iştirak etməlidir. Yarış 22 aprel - 2 may 2027-ci il tarixlərində təşkil olunacaq.

Latviya və Belarus yığmaları qrup mərhələsində fərqli qruplarda yer alacaqlar. Buna baxmayaraq, komandaların pley-offda və ya elit divizionda qalmaq uğrunda oyunda üz-üzə gəlmək ehtimalı var.

Qeyd olunur ki, Latviya qanunvericiliyi milli komandaların Rusiya və Belarus yığmalarına qarşı oynamasını qadağan edir. Bu səbəbdən mümkün qarşılaşma IIHF üçün əlavə problem yarada bilər.

Xatırladaq ki, IIHF Belarusun 2026/2027-ci illər mövsümündə üç turnirə buraxılmasına qərar verib. Rusiya ilə bağlı məsələ isə avtomatik həll olunmayıb və qurum hər yarış üzrə ayrıca qiymətləndirmə aparacağını açıqlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Finlandiya beşinci dəfə dünya çempionu oldu
1 İyun 01:53
Hokkey

Finlandiya beşinci dəfə dünya çempionu oldu

Şimal ölkəsi finalda İsveçrəni əlavə vaxtda məğlub edərək qızıl medal qazandı
Norveç Kanadanı şoka saldı: Tarixdə ilk medal
31 May 22:15
Hokkey

Norveç Kanadanı şoka saldı: Tarixdə ilk medal

Skandinaviya təmsilçisi hokkey üzrə dünya çempionatında bürünc qazandı
Hokkey üzrə dünya çempionatında finalçılar məlum olub
31 May 02:07
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatında finalçılar məlum olub

Final oyunu 31 may bazar günü keçiriləcək
İsveçrə hokkey üzrə dünya çempionatının finalına çıxıb
30 May 20:31
Hokkey

İsveçrə hokkey üzrə dünya çempionatının finalına çıxıb

Finalda isveçrəlilər Kanada-Finlandiya matçının qalibi ilə qarşılaşacaqlar
Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub
29 May 01:26
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Yarımfinal oyunları mayın 30-da olacaq
Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib
29 May 00:47
Hokkey

Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib - YENİLƏNİB

Lemye, üç fərqli komanda ilə Stenli Kubokunu qazanan doqquz oyunçudan biridir

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq