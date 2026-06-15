ABŞ klubu 20 ildən sonra Stenli Kubokunu qazandı

ABŞ-nin "Karolina Harrikeynz" hokkey klubu 20 ildən sonra Stenli Kubokunun sahibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Hokkey Liqasının (NHL) pley-off final seriyasının altıncı oyununda "Karolina" "Veqas"ı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
Bununla da seriyada hesabı 4-2 edən Karolina təmsilçisi tarixində ikinci dəfə Stenli Kubokunu qazanıb. Klub ilk dəfə bu uğura 2006-cı ildə nail olmuşdu. Həmin vaxt finalda "Edmonton" 4-3 hesabı ilə məğlub edilmişdi. Komandanın kapitanı isə hazırda baş məşqçi olan Rod Brindamor idi.
Qeyd edək ki, "Karolina" 2002-ci ildə də finala yüksəlsə də, həlledici seriyada "Detroyt"a 1-4 hesabı ilə uduzub.