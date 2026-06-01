1 İyun 2026
AZ

Finlandiya beşinci dəfə dünya çempionu oldu

Hokkey
Xəbərlər
1 İyun 2026 01:53
85
Finlandiya beşinci dəfə dünya çempionu oldu

Buzüstü hokkey üzrə Finlandiya millisi 2026-cı il Dünya Çempionatının qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, İsveçrənin Sürix şəhərindəki “Swiss Life Arena”da keçirilən finalda Finlandiya ev sahibi İsveçrəni 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

Finalın yeganə qolunu Finlandiya millisinin hücumçusu Konsta Helenius vurub. Bu qol Finlandiyaya tarixində beşinci dünya çempionluğunu qazandırıb.

Finlandiya buna qədər Dünya Çempionatında dörd dəfə - 1995, 2011, 2019 və 2022-ci illərdə qızıl medal əldə edib.

İsveçrə isə yenə qızıl medal həsrətinə son qoya bilməyib. Komanda tarixində altıncı dəfə Dünya Çempionatını ikinci yerdə başa vurub. İsveçrə daha əvvəl 2013, 2018, 2024 və 2025-ci illərdə də finalda uduzub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Norveç Kanadanı şoka saldı: Tarixdə ilk medal
31 May 22:15
Hokkey

Norveç Kanadanı şoka saldı: Tarixdə ilk medal

Skandinaviya təmsilçisi hokkey üzrə dünya çempionatında bürünc qazandı
Hokkey üzrə dünya çempionatında finalçılar məlum olub
31 May 02:07
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatında finalçılar məlum olub

Final oyunu 31 may bazar günü keçiriləcək
İsveçrə hokkey üzrə dünya çempionatının finalına çıxıb
30 May 20:31
Hokkey

İsveçrə hokkey üzrə dünya çempionatının finalına çıxıb

Finalda isveçrəlilər Kanada-Finlandiya matçının qalibi ilə qarşılaşacaqlar
Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub
29 May 01:26
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Yarımfinal oyunları mayın 30-da olacaq
Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib
29 May 00:47
Hokkey

Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib - YENİLƏNİB

Lemye, üç fərqli komanda ilə Stenli Kubokunu qazanan doqquz oyunçudan biridir
Finlandiya və Kanada hokkey üzrə dünya çempionatının yarımfinalına çıxıblar
28 May 21:51
Hokkey

Finlandiya və Kanada hokkey üzrə dünya çempionatının yarımfinalına çıxıblar

Digər dörddəbir final matçlarında Norveç Latviya, İsveçrə isə İsveçlə rastlaşacaq

Ən çox oxunanlar

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib