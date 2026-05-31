31 May 2026
AZ

Norveç Kanadanı şoka saldı: Tarixdə ilk medal

Hokkey
Xəbərlər
31 May 2026 22:15
115
Norveç Kanadanı şoka saldı: Tarixdə ilk medal

Hokkey üzrə Norveç millisi dünya çempionatının bürünc medal uğrunda oyununda Kanadanı məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, İsveçrədə keçirilən turnirin üçüncü yer uğrunda matçında Norveç əlavə vaxtda 3:2 hesablı qələbə qazanıb. Bu nəticə ilə komanda tarixində ilk dəfə dünya çempionatının medalına sahib olub.

Norveç millisinin heyətində qolları Matias Emilio Pettersen, Stian Solberq və Noa Stin vurublar. Qələbə qolunu Stin əlavə vaxtın 64-cü dəqiqəsində qeydə aldırıb.

Kanada üçüncü hissənin sonlarına qədər 0:2 hesabı ilə geri qalıb. Robert Tomas 59-cu və 60-cı dəqiqələrdə fərqlənərək hesabı bərabərləşdirib və oyunu əlavə vaxta daşıyıb. Lakin əlavə vaxtda daha dəqiq oynayan Norveç tarixi qələbəyə sevinib.

Qeyd edək ki, Norveç millisi buna qədər dünya çempionatlarında medal qazanmamışdı. Komandanın ən yaxşı nəticəsi 1951-ci ildə əldə etdiyi dördüncü yer idi. Kanada isə ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatını medalsız başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hokkey üzrə dünya çempionatında finalçılar məlum olub
02:07
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatında finalçılar məlum olub

Final oyunu 31 may bazar günü keçiriləcək
İsveçrə hokkey üzrə dünya çempionatının finalına çıxıb
30 May 20:31
Hokkey

İsveçrə hokkey üzrə dünya çempionatının finalına çıxıb

Finalda isveçrəlilər Kanada-Finlandiya matçının qalibi ilə qarşılaşacaqlar
Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub
29 May 01:26
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Yarımfinal oyunları mayın 30-da olacaq
Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib
29 May 00:47
Hokkey

Stenli Kubokunun dördqat qalibi Klod Lemye intihar edib - YENİLƏNİB

Lemye, üç fərqli komanda ilə Stenli Kubokunu qazanan doqquz oyunçudan biridir
Finlandiya və Kanada hokkey üzrə dünya çempionatının yarımfinalına çıxıblar
28 May 21:51
Hokkey

Finlandiya və Kanada hokkey üzrə dünya çempionatının yarımfinalına çıxıblar

Digər dörddəbir final matçlarında Norveç Latviya, İsveçrə isə İsveçlə rastlaşacaq
Hokkey üzrə dünya çempionatının 1/4 final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib
27 May 01:17
Hokkey

Hokkey üzrə dünya çempionatının 1/4 final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib

Dünya çempionatının dörddəbir final oyunları 28 mayda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib