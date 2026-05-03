3 May 2026
AZ

Bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun üçüncü günü başa çatıb - FOTO

Gimnastika
Xəbərlər
3 May 2026 00:28
122
Bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun üçüncü günü başa çatıb

Bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun üçüncü günü də geridə qalıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu yarış günündə böyüklər yaş kateqoriyasında çıxış edən gimnastlar gürzlər və lent proqramlarında öz məharətlərini nümayiş etdiriblər.

Nəticələrə əsasən, lent proqramında Mariia Borisova (AIN 2) birinci yerə layiq görülüb. İkinci yeri Taisiia Onofriiçuk (Ukrayna), üçüncü yeri isə Tara Draqas (İtaliya) tutub.

Gürzlər proqramında isə qızıl medal Daniela Munitsə (İsrail) qismət olub. Darya Vareniç (AIN 1) ikinci, Sofiya Rafaelli (İtaliya) isə üçüncü yeri əldə edib.

Qrup hərəkətlərində komandalar 5 top, həmçinin 3 halqa və 2 cüt gürz ilə proqramlarını təqdim ediblər. 5 top proqramında İsrail komandası birinci, AIN 1 ikinci, İtaliya isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. 3 halqa və 2 cüt gürz proqramında isə AIN 2 komandası birinci olub, AIN 1 ikinci, Ukrayna komandası isə üçüncü yeri tutub.

Çoxnövçülük üzrə böyüklər arasında keçirilən təsnifat mərhələsinin yekunlarına əsasən, çarpaz qarşılaşmalarda mübarizə aparacaq 16 fərdi gimnast müəyyənləşib. 1/8 final mərhələsində bu gimnastların 8-i top, digər 8-i isə halqa proqramında çıxış edəcək. Qaliblər növbəti mərhələ – 1/4 finala vəsiqə qazanacaqlar.

İndi isə “ulduz onaltılığı” – qarşılaşacaq gimnast cütlükləri ilə təqdim edirik:
Vera Tuqolukova – Polina Karika
Darya Vareniç – Hanna Kamenşiçkava
Alona Tal Franco – Andreea Verdes
Taisiia Onofriiçuk – Emmi Piroinen
Arina Kovşova – Fanni Piqnitski
Sofiya Rafaelli – Amalia Lica
Mariia Borisova – Daniela Munits
Tara Draqas – Hatice Gökçe Emir

Qrup hərəkətləri proqramında isə çarpaz qarşılaşmalarda aşağıdakı komandalar üz-üzə gələcək:

AIN 2 – İtaliya

Ukrayna – İsrail

AIN 1 – Bolqarıstan

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan gimnastı: “Əsas hədəfimiz böyük beynəlxalq arenalarda yüksək nəticələr qazanmaqdır”
1 May 13:42
Gimnastika

Azərbaycan gimnastı: “Əsas hədəfimiz böyük beynəlxalq arenalarda yüksək nəticələr qazanmaqdır”

Xədicə Quliyeva növbəti yarışlar barədə də danışıb
Bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun ikinci gününə start verilib - FOTO/VİDEO
1 May 12:08
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun ikinci gününə start verilib - FOTO/VİDEO

Avropa Kuboku mayın 3-dək davam edəcək
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Nurlana Məmmədzadə: “Avropa Kuboku formatı idmançılar arasında daha çox həyəcan yaradır”
30 Aprel 20:56
Gimnastika

Nurlana Məmmədzadə: “Avropa Kuboku formatı idmançılar arasında daha çox həyəcan yaradır”

Federasiyanın baş katibi vurğulayıb ki, Avropa Kuboku yeni formatı ilə seçilir
Fərid Qayıbov: “Beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi ölkədə idmanın populyarlaşdırılması üçün vacibdir”
30 Aprel 19:28
Gimnastika

Fərid Qayıbov: “Beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi ölkədə idmanın populyarlaşdırılması üçün vacibdir”

Gənclər və İdman naziri Bədii Gimnastika üzrə Avropa Kubokunun açılışında çıxış edib
Gimnastımız Tofiq Əliyevin tarixi uğurunu tanınmış texnoloq yenidən gündəmə gətirib - VİDEO
30 Aprel 17:15
Gimnastika

Gimnastımız Tofiq Əliyevin tarixi uğurunu tanınmış texnoloq yenidən gündəmə gətirib - VİDEO

Məşhur texnologiya rəhbəri ötən il rəsmiləşən “tam-tam-tam” elementinin görüntülərini paylaşıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq