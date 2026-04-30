Nurlana Məmmədzadə: “Avropa Kuboku formatı idmançılar arasında daha çox həyəcan yaradır”

Avropa Bədii Gimnastika Kubokunda Azərbaycan fərdi yarışlarda yeniyetmə və böyük idmançılarla yanaşı, böyüklər qrup hərəkətlərində də komanda ilə təmsil olunacaq.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bunu Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Nurlana Məmmədzadə hazırda Bakıda davam edən Bədii Gimnastika üzrə Avropa Kubokunun açılış mərasimindən sonra açıqlayıb.
“2024-cü il Olimpiadasından sonra milli komanda nəsil dəyişikliyinə məruz qalıb. Qrup hərəkətləri üzrə komandamız tamamilə yenilənib. Onlar bu yarışlarda öz proqramlarını təqdim edəcəklər”, - deyə Məmmədzadə bildirib.
O əlavə edib ki, Avropa Kuboku dörd gün davam edəcək və yarışda təxminən 200 idmançı iştirak edəcək, onlardan 60-ı fərdi proqramlar üzrə çıxış edəcək:
“Bu gün yarışın açılışını Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri və Avropa Gimnastikasının Prezidenti hörmətli Fərid Qayıbov elan edib.
Qeyri-rəsmi açılışda gimnastların gündəlik məşqləri, məşqçiləri ilə birlikdə gördükləri zəhmət və uğur qazanmaq üçün tələb olunan səbr və qətiyyət nümayiş etdirilib”.
Federasiyanın baş katibi vurğulayıb ki, Avropa Kuboku yarışlararası formatı ilə seçilir.
“Bu, gimnastika ictimaiyyətində - həm idmançıların özləri, həm də tamaşaçılar arasında marağı artırır. Bu format əvvəllər heç vaxt tətbiq edilməyib. Format həmçinin azarkeşlər və iştirakçılar arasında daha böyük həyəcan oyadır”, - Məmmədzadə deyib.