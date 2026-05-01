1 May 2026
AZ

Bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun ikinci gününə start verilib

Gimnastika
Xəbərlər
1 May 2026 12:08
123
Bakıda bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun ikinci gününə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mötəbər yarışda 31 ölkədən gimnastlar bacarıqlarını nümayiş etdirirlər.

Yarışın ilk günündə - təsnifat mərhələsində gənc gimnastlar fərdi proqramda müxtəlif alətlər üzrə çıxışlarını təqdim ediblər. Qrup hərəkətləri proqramında isə komandalar çoxnövçülük üzrə performanslarını nümayiş etdiriblər.

Təsnifat mərhələsinin sonunda ən yüksək nəticə göstərən 8 ölkənin fərdi gimnastları müəyyənləşib və onlar bu gün komanda şəklində çarpaz qarşılaşmalarda mübarizəni davam etdirəcəklər.

Kubokda yalnız fərdi gimnastlar deyil, böyüklər yaş kateqoriyasında qrup hərəkətləri komandaları da çarpaz formatda yarışaraq qələbə uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Turnirdə Azərbaycanı 10 idmançı təmsil edir. Azadə Atakişiyeva və Ayla İsgəndərli gənclər, İlona Zeynalova, Şəms Müvəffəqi, Sofiya Məmmədova, Zəhra Cəfərova, İlahə Bahadırova, Alina Məmmədova, Fidan Qurbanlı və Kamilla Seyidzadə isə böyüklər kateqoriyasında qüvvələrini sınayırlar.

Qeyd edək ki, Avropa Kuboku mayın 3-dək davam edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Nurlana Məmmədzadə: “Avropa Kuboku formatı idmançılar arasında daha çox həyəcan yaradır”
30 Aprel 20:56
Gimnastika

Nurlana Məmmədzadə: “Avropa Kuboku formatı idmançılar arasında daha çox həyəcan yaradır”

Federasiyanın baş katibi vurğulayıb ki, Avropa Kuboku yeni formatı ilə seçilir
Fərid Qayıbov: “Beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi ölkədə idmanın populyarlaşdırılması üçün vacibdir”
30 Aprel 19:28
Gimnastika

Fərid Qayıbov: “Beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi ölkədə idmanın populyarlaşdırılması üçün vacibdir”

Gənclər və İdman naziri Bədii Gimnastika üzrə Avropa Kubokunun açılışında çıxış edib
Gimnastımız Tofiq Əliyevin tarixi uğurunu tanınmış texnoloq yenidən gündəmə gətirib - VİDEO
30 Aprel 17:15
Gimnastika

Gimnastımız Tofiq Əliyevin tarixi uğurunu tanınmış texnoloq yenidən gündəmə gətirib - VİDEO

Məşhur texnologiya rəhbəri ötən il rəsmiləşən “tam-tam-tam” elementinin görüntülərini paylaşıb
“Evdə keçiriləcək Dünya Kubokuna böyük ümidlərlə və ciddi hazırlaşırıq” - Marian Kolevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
28 Aprel 12:18
Gimnastika

“Evdə keçiriləcək Dünya Kubokuna böyük ümidlərlə və ciddi hazırlaşırıq” - Marian Kolevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Aerobika üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi qarşıdakı yarışlardan danışıb
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Bakı çempionatı keçiriləcək
27 Aprel 11:02
Gimnastika

Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Bakı çempionatı keçiriləcək

Tamaşaçılar üçün arenaya giriş sərbəst olacaq

Ən çox oxunanlar

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq