15 Aprel 2026
AZ

Anahita Bashiri: “Finalda hamı güclü idi, bizi inamımız fərqləndirdi”

Gimnastika
Xəbərlər
15 Aprel 2026 16:27
168
Anahita Bashiri: “Finalda hamı güclü idi, bizi inamımız fərqləndirdi”

“Azərbaycanın akrobatika gimnastlarının Belçikanın Puurs şəhərində keçirilmiş Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmasının əsas səbəbi idmançıların bir-birilərinə inamı olub”.

Bunu akrobatika gimnastı Anahita Bashiri bildirib.

O, hazırlıq prosesinin uğurdakı rolunu vurğulayıb.

“Məşqçilərimizlə birlikdə çox işləyirdik. Sinxronluq tələb edən və digər hərəkətləri dəfələrlə təkrarlayır, davamlı məşq edirdik. Burada əsas olan bir-birimizə güvənimiz və inamımız idi. Finala yüksələn bütün komandalar güclü idi. Amma ən güclüləri İsrail və Portuqaliya təmsilçiləridir. Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq bizim üçün böyük qürurdur. Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmaq və Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq unudulmaz bir hissdir”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, Anahita Bashiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət qadın qrupu Dünya Kubokunda 29.350 xal toplayaraq qalib adını qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

