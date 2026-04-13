13 Aprel 2026
Bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunda 40-dan çox ölkə iştirak edəcək

13 Aprel 2026 14:39
Bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunda 40-dan çox ölkə iştirak edəcək

Aprelin 17-19-u aralığında Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku, “AGF Trophy” beynəlxalq turnirində 40-dan çox ölkə iştirak edəcək.

İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq turnirə neytral idmançılar da qatılacaqlar.

Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı, Aruba, Avstriya, Braziliya, Bolqarıstan, Kosta-Rika, Kipr, Misir, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, Qvatemala, Macarıstan, Hindistan, İsrail, İtaliya, Yaponiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Lüksemburq, Meksika, Monteneqro, Niderland, Şimali Makedoniya, Norveç, Polşa, Moldova, Rumıniya, Serbiya, Sloveniya, İspaniya, İsveçrə, Suriya, Türkiyə, Ukrayna, ABŞ, Özbəkistan və Venesuela gimnastları bacarıqlarını göstərəcəklər.

Üç gün davam edəcək bu yarışda gimnastlar həm ayrı-ayrı alətlər üzrə, həm də çoxnövçülük proqramında öz ustalıqlarını sərgiləyəcəklər.

Ənənəyə sadiq qalaraq, yarışın sonunda ən yüksək icra xalını toplayan fərdi gimnast və qrup komandası xüsusi “AGF Trophy” kubokuna layiq görüləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın aerobika gimnastları Bratislavada bürünc medal qazanıblar
09:16
Gimnastika

Azərbaycanın aerobika gimnastları Bratislavada bürünc medal qazanıblar

Aerobika turnirində növbəti beynəlxalq uğur
Tofiq Əliyev: “Heyf ki, düşündüklərimi edə bilmədim” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO
01:48
Gimnastika

Tofiq Əliyev: “Heyf ki, düşündüklərimi edə bilmədim” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO

Tamblinq üzrə Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı çıxışını qiymətləndirib
Mixail Malkin: “Risk etdim, amma alınmadı” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO
00:21
Gimnastika

Mixail Malkin: “Risk etdim, amma alınmadı” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + VİDEO

Tamblinq üzrə dünya çempionu Avropa çempionatındakı çıxışı barədə danışıb
Azərbaycanın Avropadakı yekunları: tamblinqdə iki medal və batutda finallar - İDMAN.BİZ PORTUQUALİYADAN
12 Aprel 23:31
Gimnastika

Azərbaycanın Avropadakı yekunları: tamblinqdə iki medal və batutda finallar - İDMAN.BİZ PORTUQUALİYADAN

Batut gimnastikası, ikili mini-batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatının son iki günündən reportaj
Pezu Vaşku: “Nə olursa olsun, Tofiq Əliyev və Mixail Malkin idmanda böyük adlar olaraq qalırlar” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN
12 Aprel 19:23
Gimnastika

Pezu Vaşku: “Nə olursa olsun, Tofiq Əliyev və Mixail Malkin idmanda böyük adlar olaraq qalırlar” - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN

Portuqaliyalı tamblinqçi Pezu Vaşku Avropa çempionatının “qızıl”ını qazanıb
Tofiq Əliyev Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - VİDEO
12 Aprel 18:05
Gimnastika

Tofiq Əliyev Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN - VİDEO

Tamblinqçimiz fərdi yarışlarda fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb