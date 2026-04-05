6 Aprel 2026
AZ

Azərbaycan gimnastları “AGF Trophy” turnirini 6 medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
5 Aprel 2026 19:15
916
Milli Gimnastika Arenasında 3–5 aprel tarixlərində bədii gimnastika üzrə “AGF Trophy 2026” beynəlxalq turniri keçirilib. Üç gün davam edən və 15 ölkədən gimnastların qatıldığı yarışda Azərbaycan təmsilçiləri yüksək nəticələrlə yadda qalıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, ölkəmizi bu mötəbər turnirdə Azadə Atakişiyeva, Fidan Qurbanlı, Gövhər İbrahimova, Kamilla Seyidzadə, Ayla İsgəndərli, Nuray Muradlı və Gülnur Məmmədli təmsil ediblər.

Turnirin ikinci günündə fərdi və qrup hərəkətləri üzrə komanda hesabında çoxnövçülükdə qaliblər müəyyənləşib. Gimnastlarımız Kamilla Seyidzadə və Fidan Qurbanlı komanda hesabında gümüş medal qazanaraq uğurlu çıxışları ilə seçiliblər.

Yarışın son günündə də təmsilçilərimiz yüksək nəticələr göstəriblər. Gənclər yaş kateqoriyasında Azadə Atakişiyeva lent ilə proqramda qızıl, top ilə fərdi proqramda isə gümüş medal əldə edib. Böyüklər arasında Gövhər İbrahimova halqa və lent ilə proqramda bürünc, Fidan Qurbanlı isə top ilə proqramda gümüş medal qazanıb.

Azərbaycan gimnastları yarışı biri qızıl, üçü gümüş, ikisi bürünc olmaqla ümumilikdə altı medalla bitiriblər.

Turnir çərçivəsində tamaşaçılar üçün müxtəlif interaktiv müsabiqələr də təşkil olunub. Müsabiqə qalibləri 17-19 aprel tarixlərində Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokuna bilet qazanıblar.

13:30

Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə “AGF Trophy” beynəlxalq turniri idmançılarımız üçün uğurlu nəticələrlə davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, təmsilçimiz Azadə Atakişiyeva lentlə hərəkətlərdə inamlı çıxış edərək qızıl medala sahib çıxıb. Gimnastımız beynəlxalq yarışda yüksək ustalıq nümayiş etdirərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmağı bacarıb.

Xatırladaq ki, “AGF Trophy” beynəlxalq turnirinin ilk final günündə gimnastlarımız Kamilla Seyidzadə və Fidan Qurbanlı komanda hesabında gümüş medala layiq görülüblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

