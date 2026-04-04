Bakıda “AGF Trophy”də komanda hesabında qaliblər müəyyənləşdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda bədii gimnastika üzrə “AGF Trophy” beynəlxalq turniri davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış çərçivəsində komanda hesabında mükafatlandırma mərasimi keçirilib.
Nəticələrə əsasən, Qazaxıstan birinci yerə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, turnirdə böyüklər və gənclər kateqoriyaları üzrə gimnastlar halqa, top, gürzlər və lent proqramlarında bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Yarışlar Milli Gimnastika Arenasında keçirilir.
Xatırladaq ki, 15 ölkədən idmançıların qatıldığı turnirə aprelin 5-də yekun vurulacaq.
11:20
Foto: İslam Atakişiyev