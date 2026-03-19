19 Mart 2026
"Altı yaşında anamdan məni gimnastikaya yazdırmasını istədim" - İDMAN.BİZ birinciliyin qalibləri ilə danışıb - FOTO

19 Mart 2026 17:41
"Altı yaşında anamdan məni gimnastikaya yazdırmasını istədim" - İDMAN.BİZ birinciliyin qalibləri ilə danışıb - FOTO

Bu gün Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyi çərçivəsində ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan gənc idmançılar yadda qalan və diqqətçəkən çıxışlar göstəriblər.

İdman.Biz hər yaş kateqoriyasının qalibləri ilə danışıb.

Ən kiçik yaş kateqoriyasının qalibi, Sumqayıtdan doqquz yaşlı Nuray Dolçayeva bildirib:

"Birinci yer tutduğuma görə çox sevinirəm. Məni dəstəklədiyinə və kömək etdiyinə görə məşqçim Fatimə xanıma təşəkkür edirəm".

O, altı yaşından gimnastika ilə məşğuldur:

"Televizorda gimnastların gürzlərlə çıxışını izləyirdim. Bu, mənim çox xoşuma gəldi və anamdan məni məşqlərə yazdırmasını istədim".

Nurayın sözlərinə görə, o, ölkə çempionatında qalib gələn gimnastları nümunə götürür və bir gün onların yerində olmağı arzulayır.

Sumqayıtı təmsil edən digər idmançı, 11 yaşlı İnci İsmixanlı yeniyetmələr kateqoriyasında birinci yeri qazanıb.

O, yarışdan böyük zövq aldığını deyib: "Heç həyəcanlanmırdım. Məşqçim mənə dəstək oldu, onu çox sevirəm".

İdmançının sevimli aləti topdur. Onun fikrincə, məhz bu alətlə ən yaxşı çıxışını göstərib.

İsmixanlı ailəsində gimnastika ilə məşğul olmağa qərar verən ilk şəxsdir və idman karyerasını davam etdirmək niyyətindədir. Onun sevimli gimnastı bolqarıstanlı Stiliyana Nikolovadır.

Böyük yaş kateqoriyasında qalib 15 yaşlı Mehriban Salayeva olub. O, yarışa hazırlığın asan olmadığını, lakin nəticədən razı olduğunu bildirib:

"Çıxışımdan razıyam, baxmayaraq ki, səhvlər oldu. Xüsusilə halqa ilə çıxışım xoşuma gəldi".

Mehriban həmçinin çıxış öncəsi həyəcanını gizlətməyib:

“Amma ən çox özümə görə yox, çıxış edən rəfiqələrimə görə narahat idim. Biz bir-birimizi dəstəkləyirdik və xalçaya çıxmazdan əvvəl qucaqlaşırdıq”.

O əlavə edib ki, Avropa turnirlərində iştirak etməyi və ölkə çempionu olmağı arzulayır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
“Bu, ölkədə gimnastika üzrə belə formatda ilk yarışdır” - Sara Şükürovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
15:07
Gimnastika

“Bu, ölkədə gimnastika üzrə belə formatda ilk yarışdır” - Sara Şükürovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Federasiya nümayəndəsi yarışın məqsədi və regionlarda gimnastikanın inkişafı barədə danışdı
Selcan Mahsudova: “Avropa çempionatında medal qazanmaq istəyirik”
13:37
Gimnastika

Selcan Mahsudova: “Avropa çempionatında medal qazanmaq istəyirik”

Azərbaycanın digər təmsilçiləri də Niderlandda keçirilmiş turnirlərdə medallar qazanıblar
Gimnastika ulduzları Bakıya toplaşırlar
18 Mart 10:45
Gimnastika

Gimnastika ulduzları Bakıya toplaşırlar

Aprelin 17-19-da keçiriləcək FIG Dünya kubokunda ən güclü gimnastlar “AGF Trophy” uğrunda mübarizə aparacaqlar
Selcan Mahsudova “Dutch Trampoline Open” turnirində qızıl medal qazandı
16 Mart 15:32
Gimnastika

Selcan Mahsudova “Dutch Trampoline Open” turnirində qızıl medal qazandı

Gimnastımız turnirdə ən çətin proqramı təqdim edən idmançı kimi də mükafatlandırıldı
Alkmaarda Azərbaycan gecəsi: Gimnastlarımızdan bir gündə iki medal - FOTO
15 Mart 22:53
Gimnastika

Alkmaarda Azərbaycan gecəsi: Gimnastlarımızdan bir gündə iki medal - FOTO

Batut gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda həm qızıl, həm də gümüş medal qazandıq

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib