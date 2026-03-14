Türkiyənin Antalya şəhərində idman gimnastikası üzrə Dünya Kuboku keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, gimnastımız Nikita Simonov yarışda bürünc medal qazanıb.
Simonov 14.100 xal toplayıb.
