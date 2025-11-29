Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib - FOTO

Çexiyada keçirilən Avropa Gimnastikasının Konqresində Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yenidən quruma rəhbər seçilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Praqada Avropa Gimnastikasının Konqresi çərçivəsində prezident seçkisi keçirilib.
Prezidentlik uğrunda hazırkı rəhbər Fərid Qayıbov və xorvatiyalı Mario Vukoyya mübarizə aparıblar. Səsvermənin nəticəsinə görə, Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov 27:23 hesabı ilə qalib gəlib.
Fərid Qayıbov ilk dəfə 2017-ci ildə Avropa Gimnastika İttifaqının (təşkilatın əvvəlki adı) prezidenti seçilib. O zaman Azərbaycan Gimnastika Federasiyasında baş katib vəzifəsində çalışan F.Qayıbov seçkidə 28 səs toplayaraq Sloveniya nümayəndəsi Edvard Koları səkkiz səs fərqi ilə qabaqlayıb. Bununla da o, olimpiya növü üzrə beynəlxalq federasiyaya rəhbərlik edən ilk azərbaycanlı olub.
O, 2022-ci ilin dekabrında yenidən prezident seçilib. Portuqaliyanın Albufeyra şəhərində keçirilən həmin seçkidə F.Qayıbov yeganə namizəd olub və bütün 44 nümayəndənin səsini qazanıb.
Bu gün keçirilən seçkidə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının nümayəndəsi Ruslan Eyvazov da iştirak edib. O, ikinci dəfə “Gimnastika hamı üçün” Texniki Komitəsinə üzv seçilib.