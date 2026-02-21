22 Fevral 2026
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku: Təsnifat mərhələsi arxada qaldı - YENİLƏNİB + FOTO

21 Fevral 2026 20:48
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku: Təsnifat mərhələsi arxada qaldı

Milli Gimnastika Arenasında batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya kuboku keçirilir. Yarışda 6 ölkədən ümumilikdə 66 gimnast iştirak edir.

Batut gimnastikası üzrə idmançılar fərdi (qadınlar və kişilər), sinxron (qadınlar və kişilər) və qarışıq sinxron proqramlarda qüvvələrini sınayırlar.

Yarışın ilk günündə təsnifat mərhələsi, ikinci günündə isə final çıxışları baş tutacaq.

Azərbaycanı batut gimnastikası üzrə Maqsud Mahsudov, Hüseyn Abbasov, Fərhad Vəliyev, Nicat Mirzəyev, Selcan Mahsudova, Şəfiqə Hümbətova, İbrahim Mustafazadə və Ayan Şabanova, Tamblinq üzrə isə Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Adil Hacızadə və Bilal Qurbanov təmsil edirlər.

Təsnifat mərhələsinin nəticələrinə əsasən, batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda Selcan Mahsudova və Maqsud Mahsudov, qarışıq sinxron proqramda Maqsud Mahsudov – Selcan Mahsudova cütlüyü, sinxron qadınlar proqramında Selcan Mahsudova – Şəfiqə Hümbətova, sinxron kişilər proqramında isə Maqsud Mahsudov – Hüseyn Abbasov cütlüyü final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Tamblinq üzrə Tofiq Əliyev və Mixail Malkin də final mərhələsində çıxış etmək hüququ əldə ediblər.

11:19

Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku, “AGF Trophy” yarışı start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir.

Kubokda altı ölkədən ümumilikdə 66 gimnast iştirak edir.

Batut gimnastikası üzrə yarışlar iki kateqoriyada keçiriləcək:

– fərdi çıxışlar (qadınlar və kişilər)

– sinxron çıxışlar (qadınlar, kişilər və qarışıq duetlər).

Yarışın ilk günündə təsnifat mərhələsi, ikinci gündə isə finallar baş tutacaq.

Ölkəmizi batut gimnastikasında Maqsud Mahsudov, Hüseyn Abbasov, Fərhad Vəliyev, Mirzəyev Nicat, Hüseyn Abbasov, Selcan Mahsudova, Şəfiqə Hümbətova, Ayan Şabanova, Tamblinq üzrə isə Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Adil Hacızadə və Bilal Qurbanov təmsil edirlər.

Qeyd edək ki, yarış fevralın 22-də yekunlaşacaq.

