5 Fevral 2026
AZ

“Ev sahibliyi etdiyimiz Dünya Kubokunda proqramın üç növü üzrə çıxış edəcəyəm” - Selcan Mahsudovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Gimnastika
Xəbərlər
4 Fevral 2026 12:51
202
“Ev sahibliyi etdiyimiz Dünya Kubokunda proqramın üç növü üzrə çıxış edəcəyəm” - Selcan Mahsudovanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Batut tullanması üzrə milli komandanın lideri Selcan Mahsudova ilin ilk yarışına hazırlaşır. İki həftədən bir qədər artıq vaxtdan sonra “uçan gimnastlar” mövsümə Bakıda start verəcəklər. Fevralın 21–22-də paytaxtda Dünya Kuboku keçiriləcək.

İdman.Biz-ə açıqlama verən olimpiya iştirakçısı bildirib ki, eyni anda üç proqram növündə çıxış etməyi planlaşdırır.

“Məşqlər tam sürətlə gedir və ilk reytinq yarışının başlamasına elə də çox vaxt qalmayıb. Hazırlıq kifayət qədər intensivdir, formaya düşürük. Doğma divarlar arasında üç növdə – fərdi çıxışda, Şəfiqə Hümbətova ilə sinxron tullanmalarda və qarışıq cütlüklər arasında qardaşım Maqsudla sinxron çıxış edəcəyəm”, - deyə Selcan bildirib.

Qardaş-bacı tandemi sinxron proqramda kifayət qədər uğurlu nəticələr göstərir. Duet Pamplonada keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb, bundan əvvəl isə Kotbusda Dünya Kubokunun qalibi olublar. Bu baxımdan onlar Bakı podiumunun əsas namizədlərindən sayılırlar.

İlin ilk startı, eyni zamanda, Avropa çempionatına hazırlığın ilk mərhələsi olacaq.

“Bu, bizim üçün ilin birinci yarısının əsas yarışı olacaq. Çempionat aprelin 8-12-də Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçiriləcək. Uğurlu çıxış edərək mükafatçılar üçlüyündə yer almağı hədəfləyirəm”, - deyə Mahsudova qeyd edib.

Keçən il idmançı digər batutçuların nail ola bilmədiyi unikal uğura imza atıb. O, Almaniyada keçirilən Dünya Kubokunda bir kombinasiyada dördqat üçlü salto yerinə yetirib. Bununla belə, Olimpiadaya seçimə hələ vaxt olduğunu nəzərə alaraq proqramını daha da çətinləşdirməyi düşünmür.

“Los-Anceles Oyunlarına vəsiqə hələ yaxınlaşmayıb, amma artıq yaxınlaşmaqdadır. Gələn ildən lisenziya marafonu başlayacaq və biz Olimpiadaya növbəti vəsiqəni qazanmağa ümid edirik”, – deyə Mahsudova bildirib.

Bu arada, Bakıda keçiriləcək batut tullanması və tamblinq üzrə Dünya Kubokuna hazırda Qazaxıstan, Polşa, Türkiyə və ABŞ-dan 66 idmançı qeydiyyatdan keçib. Ən çox sayda heyətlə amerikalılar iştirak edəcək - onlar 16 atletlə Bakıya gələcəklər. Həmçinin neytral bayraq altında iki komanda da yarışacaq. Mahsudovanın əsas rəqiblərindən biri Paris Olimpiadasında beşinci olan Anjela Bladtseva ola bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gimnast Lalə Kramarenko neytral status alıb
3 Fevral 22:17
Gimnastika

Gimnast Lalə Kramarenko neytral status alıb

Lalə Kramarenko Bakının “Neftçi” klubunun əfsanəvi qapıçısı Sergey Kramarenkonun nəvəsidir
“Əsas məqsəd dünya çempionatıdır” - Marian Kolevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Yanvar 11:42
Gimnastika

“Əsas məqsəd dünya çempionatıdır” - Marian Kolevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi idmançılarımızın artıq yarış təcrübəsi qazandlığını bildirib
Bakı dörd Dünya Kubokuna və Avropa Kubokuna ev sahibliyi edəcək – İDMAN.BİZ-in GİMNASTİKA TƏQVİMİ
21 Yanvar 10:55
Gimnastika

Bakı dörd Dünya Kubokuna və Avropa Kubokuna ev sahibliyi edəcək – İDMAN.BİZ-in GİMNASTİKA TƏQVİMİ

Mövsümü batut gimnastikası və tamblinq üzrə idmançılar açacaqlar
“Bu il bizim üçün olimpiya seçmə mərhələsi ərəfəsində hazırlıq ili hesab olunur” – Vladimir Şulikinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
10 Yanvar 11:00
Gimnastika

“Bu il bizim üçün olimpiya seçmə mərhələsi ərəfəsində hazırlıq ili hesab olunur” – Vladimir Şulikinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Batut gimnastikasında mövsüm ənənəvi olaraq Bakıda açılacaq
Lalə Kramarenko millinin heyətinə daxil edilməyib
7 Yanvar 14:16
Gimnastika

Lalə Kramarenko millinin heyətinə daxil edilməyib

Kramarenko bədii gimnastika üzrə beş qızıl medal qazanıb
“Ən yaxın dostlarımın hamısı Bakıdadır” - Aleksandra Kiroi-Boqatırevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO
5 Yanvar 14:00
Gimnastika

“Ən yaxın dostlarımın hamısı Bakıdadır” - Aleksandra Kiroi-Boqatırevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Avstraliyalı gimnast Bakıdakı dövrü xatırlayıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq