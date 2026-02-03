Gimnast Lalə Kramarenko neytral status alıb

Bədii Gimnastika üzrə 2024-cü il Rusiya və gənclər arasında üçqat dünya çempionu Lalə Kramarenko neytral idmançı statusu (AIN) alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının (Dünya Gimnastikası) mətbuat xidməti məlumat verib.
Daha əvvəl Kramarenkonun cari mövsüm üçün Rusiya milli komandasına daxil edilmədiyi bildirilirdi.
2025-ci ildə gimnast peşəkar idmana qayıtmaq qərarını açıqlayıb.
21 yaşlı Lalə Kramarenko 2021-ci il Avropa çempionu, 2019-cu il gənclər arasında dünya çempionu və 2018-ci il gənclər arasında Avropa çempionudur. Kramarenko 2024-cü il bədii gimnastika üzrə Rusiya çempionatında beş qızıl medal qazanıb.
Lalə Kramarenko Bakının “Neftçi” klubunun əfsanəvi qapıçısı Sergey Kramarenkonun nəvəsi, tanınmış bakılı qolkiper Dmitri Kramarenkonun qızıdır.