Bakıda keçiriləcək “AGF Trophy” Dünya Kubokunda iştirak edəcək ölkələr bəlli olub

6 Fevral 2026 16:37
Bakıda keçiriləcək “AGF Trophy” Dünya Kubokunda iştirak edəcək ölkələr bəlli olub

21 və 22 fevralda, ənənəvi yarış məkanı olan Milli Gimnastika Arenasında Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya kuboku, AGF Trophy keçiriləcək.

İdman.Biz-ə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə, gimnastlar fərdi və sinxron növlərdə mübarizə aparacaqlar.

Bildirilir ki, batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku, “AGF Trophy”də iştirak edəcək ölkələr müəyyənləşib. Yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı, Qazaxıstan, Polşa, Türkiyə, ABŞ-dən olan və neytral idmançılar (Rusiya və Belarus) mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz
