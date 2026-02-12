Dünya Kubokunda ölkəmizi təmsil edəcək batut və tamblinq komandasının heyəti açıqlanıb - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Batut və tamblinq üzrə Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan komandasının heyəti müəyyənləşib.
Bu barədə İdman.Biz-ə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Məlumatda qeyd olunur ki, baş məşqçi Adil Hüseynzadənin rəhbərlik etdiyi tamblinq millisinin heyətinə son iki dünya çempionatının (2023, 2025) komanda hesabında qalibləri - 1996-cı il təvəllüdlü Mixail Malkin, 2004-cü il təvəllüdlü Tofiq Əliyev, 2005-ci il təvəllüdlü Adil Hacızadə və 2006-cı il təvəllüdlü Bilal Qurbanov daxil edilib.
Xatırladaq ki, Dünya Kuboku 21-22 fevral tarixlərində Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.