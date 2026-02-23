23 Fevral 2026
AZ

“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Gimnastika
Xəbərlər
23 Fevral 2026 13:11
81
“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Bakıda başa çatan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku azərbaycanlı idmançılar yenə öz sözlərini dedilər: üçqat dünya çempionu Mixail Malkin qızıl, ikiqat dünya çempionu Tofiq Əliyev isə gümüş medal qazandı. Hər iki titullu idmançı milli komandanın baş məşqçisi Adil Hüseynzadənin yetirməsidir.

İdman.Biz-ə danışan Adil Hüseynzadə final çıxışları barədə açıqlama verib.

“Onlar mənim üçün hər ikisi çox dəyərlidir və onları tamamilə eyni sevirəm. Əgər yerlərini dəyişsələr - Tofiq birinci, Mixail ikinci - mən eyni dərəcədə sevinərdim. Əsas odur ki, hər ikisi Azərbaycan bayrağını qaldırır və ölkəmizin şərəfi üçün dünya arenalarında mübarizə aparır”, - deyə o bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib
15:25
Gimnastika

ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib

Səfirlik altı Azərbaycanlı və üç amerikalı medalçını təbrik edib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku: Təsnifat mərhələsi arxada qaldı
21 Fevral 20:48
Gimnastika

Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku: Təsnifat mərhələsi arxada qaldı - YENİLƏNİB + FOTO

Tamblinq üzrə Tofiq Əliyev və Mixail Malkin də final mərhələsində çıxış etmək hüququ əldə ediblər
Selcan Mahsudova: “Finala yüksəlsəm də çıxışımdan tam razı qalmadım”
21 Fevral 18:10
Gimnastika

Selcan Mahsudova: “Finala yüksəlsəm də çıxışımdan tam razı qalmadım”

İdmançı növbəti hədəflərindən də danışıb
Azərbaycan gimnastı: “İkiqat Olimpiya çempionu ilə finaldayam, çalışacağam ki, ona yenidən qalib gəlim”
21 Fevral 17:32
Gimnastika

Azərbaycan gimnastı: “İkiqat Olimpiya çempionu ilə finaldayam, çalışacağam ki, ona yenidən qalib gəlim”

İdmançı rəqiblərinin də medala iddialı olduqlarını söyləyib
AGF nümayəndəsi: “Gimnastlarımız Dünya Kubokuna kifayət qədər yaxşı hazırlaşıblar”
21 Fevral 17:01
Gimnastika

AGF nümayəndəsi: “Gimnastlarımız Dünya Kubokuna kifayət qədər yaxşı hazırlaşıblar”

Bu gün start götürən turnirə fevralın 22-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı